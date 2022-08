„Řidič se jej snažil srovnat, aby nenarazil do svodidel a dostal se zpět na silnici. Manévr nezvládl a s autem přejel přes komunikaci vlevo, kde narazil sloupu veřejného osvětlení,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová. Při havárii se řidič zranil, a proto jej záchranáři převezli do nemocnice.

Láhev pod pedálem. A nehoda traktoru v Hanušovicích byla na světě

Bouračka v serpentinách

Krátce po třetí hodině v noci na sobotu 20. srpna havaroval v serpentinách pod Červenohorským sedlem jednadvacetiletý řidič osobního vozu Toyota RAV4.

„Mladý muž jel od Červenohorského sedla na Kouty nad Desnou. Nezvládl průjezd zatáčkou číslo devět a vyjel vpravo mimo silnici. Jeho vůz narazil do svodidel, od nichž se odrazil zpět na vozovku, kde zůstal stát napříč v pravém jízdním pruhu,“ uvedla mluvčí Šafářová.

Policisté v jeho dechu postupně naměřili 1,74 a 1,82 promile alkoholu. „Řidič uvedl, že alkoholické nápoje popíjel v pátek večer asi do půl desáté a vypil pět dvanáctistupňových piv a šest „panáků“ slivovice,“ dodala Marie Šafářová.

Účet za leknutí řidičky: zranění a škoda čtvrt milionu

U Vlachova na střeše

K havárii Škody Fabia mezi Vlachovem a Libivou na Mohelnicku vyjížděli šumperští dopravní policisté tentýž den odpoledne. Sedmašedesátiletý řidič mířil na Libivou. Kvůli nepřiměřené rychlosti dostal v zatáčce smyk, který nezvládl.

Nejprve přejel do protisměru a poté se dostal mimo silnici. Vůz sjel ze svahu do pole, kde se převrátil na střechu.Při havárii se zranil jak řidič, tak jeho dva spolucestující. Všechny tři na místě ošetřila zdravotnická záchranná služba, na vyšetření do nemocnice převezeni nebyli.