Nejedná se o příběh z hollywoodské produkce, ale realitu pondělního odpoledne na severu Moravy. Chevrolet bez řidiče projel dvěma ulicemi, trefil značku a naboural další auto. Vozidlo bez řidiče naštěstí nikoho nezranilo.

Ulicemi Šumperka se pohyboval v pondělí odpoledne chevrolet bez řidiče. | Foto: Deník/- Policie ČR

"V pondělí odpoledne zaparkoval starší muž vozidlo značky Chevrolet na ulici Finská v Šumperku. Auto si řádně nezajistil proti pohybu a po vystoupení se samo rozjelo směrem k ulici Temenická," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Samovolně pohybující se vozidlo vyjelo následně mimo komunikaci, kde nejdřív narazilo do dopravní značky a setrvačností dál pokračovalo do ulice Jugoslávská, kde narazilo do zaparkovaného vozidla značky Hyundai. Policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou přítomnost alkoholu u řidiče.

Při nehodě vznikla předběžná škoda na vozidle podezřelého ve výši 5 tisíc korun, na druhém vozidle o deset tisíc vyšší. Škoda na dopravním značení je 2 tisíce korun. Policisté vyřešili nehodu uložením blokové pokuty v příkazním řízení.