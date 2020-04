"Protože mladý řidič jevil známky podnapilosti, vyzvali ho policisté k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Zkouška podezření policistů potvrdila. Přístroj Dräger u něj naměřil hodnotu 1,75 promile alkoholu," uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová. Proto byl mladíkovi na místě zadržen jeho řidičský průkaz a nyní je podezřelý že spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dalšího nepoučitelného řidiče pak policisté odhalili taktéž v sobotu a to na silnici v Černé Vodě. Jednalo se o šestačtyřicetiletého motorkáře, který na svém motycyklu Sohoo nezvládl pravotočivou zatáčku a přejel do protisměru, kde narazil do boku bílého Mercedesu.

"Po střetu motorkář upadl na silnici. Šestačtyřicetiletý muž byl se svým zraněním převezen do nemocnice. Předtím však u něj policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol," uzavřela Neubauerová. Test prokázal u motorkáře přítomnost více jak jednoho a půl promile alkoholu. Předběžná škoda je vyčíslena asi na 100 tisíc korun.