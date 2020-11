Hromadná nehoda čtyř vozidel se odehrála v pondělí časně ráno mezi Zábřehem a Postřelmovem. Zranili se při ní tři lidé.

Hromadná bouračka mezi Zábřehem a Postřelmovem - 23. 11. 2020 | Foto: Deník / - Policie ČR

„Podle prvotních informací se řidička mazdy jedoucí ve směru na Postřelmov při předjíždění tatry střetla s protijedoucím vozem značky Škoda Kodiaq, jehož řidič taktéž předjížděl nákladní vůz, a to sice Mercedes Benz s přívěsem. Po střetu mazda pravým bokem narazila do souběžně jedoucí tatry a poté přejela do protisměru, kde zůstala stát při okraji vozovky. Stejně dopadl i kodiaq, který narazil do pravého boku předjížděné nákladní soupravy,“ popsala nehoda policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.