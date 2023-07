Alkohol dodal zřejmě kuráž řidiči nákladní soupravy. Ten předjížděl ve čtvrtek ráno na silnici 35 mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou další náklaďák. Manévr neustál a skončil i se soupravou mimo vozovku. Dramaticky vyhlížející nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších zranění. Celková škoda přesahuje milion korun.

S dvojkou v krvi řídil nákladní soupravu a skončil mimo silnici. | Foto: Deník/- Policie ČR

"K události došlo před pátou hodinou ranní na silnici I/35 ve směru od Mohelnice na Studenou Loučku. V místě pravotočivé zatáčky začal řidič předjíždět jiné nákladní vozidlo a při zařazování zpět do pruhu dostal s vozidlem smyk. Vyjel vpravo mimo vozovku, kde postupně narazil do dvou směrových sloupků a tří stromů, následně ještě narazil při jízdě v příkopu do svodidel a označníku přemostění," popsala nehodu krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hlídka, která se na místo dostavila, u něho provedla dechovou zkoušku. Vyšlo při ní najevo, že třicetiletý řidič požil před jízdou alkohol. Nadýchal 2,34 promile alkoholu. Odběr krve řidič odmítl a způsobil si lehké zranění.

Více než milionová škoda

"Na jízdní soupravě byla škoda předběžně vyčíslena na 1 milion korun a na poškození svodidel, směrových sloupcích a označníku byla odhadnuta na 33 tisíc. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky," uzavřela Zajícová.