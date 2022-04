Řidič vozu Volkswagen jel v pravém jízdním pruhu ve směru od Olomouce. Na poslední chvíli zaregistroval u pravého okraje stojící dodávkové vozidlo, které jeho řidič zastavil kvůli poruše. Bohužel již nestačil zareagovat a do dodávky narazil. Ta skončila ve svodidlech. Vůz Volkswagen se po nárazu dostal do smyku a přejel do levého pruhu, kde narazil do projíždějícího vozu Hyundai, který také skončil ve svodidlech.