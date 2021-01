Vážná dopravní nehoda se stala v neděli 10. listopadu po 20. hodině u Zlatých Hor. V prostoru hraničního přechodu po nárazu do sloupu zemřeli dva Poláci.

Nehoda v neděli 10. ledna večer na hraničním přechodu ve Zlatých Horách. | Foto: Deník / - Policie ČR

Prvotní informace naznačovaly, že se nehoda stala na polské straně. K místu proto vyjely záchranné jednotky z Polska. V místě ohlášení však nic nenašly, proto pokračovaly směrem do Česka. Nehoda se ve skutečnosti stala na českém území, v prostoru bývalého hraničního přechodu.

"Při nehodě osobní vozidla po nárazu do sloupu se zranily tři osoby, bohužel dvě z nich jsou zranění smrtelná. Třetí zraněná osoba byla transportována sanitkou z Polské republiky do Polska," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.