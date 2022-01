"Podle dosavadního šetření jelo vozidlo Škoda Fabia od Libivé směrem na Mohelnici. Z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru, kde čelně narazilo do protijedoucího vozidla Opel Astra. I přes rychle poskytnutou první pomoc šedesátiletý řidič vozidla Škoda, kterým byl cizinec, na místě zemřel. Ve voze cestoval sám. Řidička vozidla Opel byla se svým spolujezdcem přepravena s lehčím zraněním do Fakultní nemocnice v Olomouci," popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Hmotnou škodu policisté odhadli na 280 tisíc korun.