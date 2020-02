Starší řidič ve středu před půl jedenáctou dopoledne havaroval s autem značky Hyundai u Zlatých Hor.

Dopravní nehoda ve Zlatých Horách | Foto: Deník / - Policie ČR

„Během jízdy ve směru od Ondřejovic nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost jízdy stavu silnice. S vozem přejel do protisměru, sjel do silničního příkopu a poškodil oplocení přilehlé zahrady. Jeho jízda skončila až nárazem do stromu,“ popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.