Vážná dopravní nehoda se stala v neděli 14. ledna odpoledne u Zlatých Hor. Pro dva účastníky nehody musel letět vrtulník, který je přepravil s vážnými zraněními do nemocnice.

Pro dva zraněné po srážce BMW a Audi u Zlatých Hor musel letět záchranářský vrtulník. 14. ledna 2024 | Foto: Policie ČR

„Čtyřiadvacetiletý řidič s vozem značky Mercedes jel ve směru od Mikulovic na Zlaté Hory. V levotočivé zatáčce se nedržel při pravém okraji vozovky a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozem značky Audi. Šestadvacetiletý řidič audi utrpěl vážná zranění, která si vyžádala letecký transport do nemocnice. Další vrtulník pak transportoval i druhého zraněného, a to dvaadvacetiletého spolujezdce z mercedesu,“ sdělila policejní komisařka Tereza Neubauerová.

Požití alkoholu před jízdou bylo vyloučeno u řidiče mercedesu provedenou dechovou zkouškou. Kvůli zranění byl u druhého řidiče nařízen odběr krve. Způsobená škoda na vozidlech je odhadnuta na půl milionu korun.

Další nehoda se stala stejný den na silnici třetí třídy ze Štítů ve směru na Heroltice.

„Řidička BMW při projíždění ostrou táhlou pravotočivou zatáčkou jízdu nezvládla, na zledovatělé vozovce dostala smyk a vyjela vlevo mimo silnici. Přední části auta narazila do náspu železniční tratě. Při nehodě naštěstí ke zranění řidičky nedošlo a požití alkoholu bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová

Hmotná škoda byla v případě této nehody předběžně stanovena na čtvrt milionu korun.