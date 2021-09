"Při havárii se řidič zranil. Záchranáři ho po prvotním ošetření přepravili do nemocnice. Případné ovlivnění řidiče alkoholem vyloučila dechová zkouška," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Následoval náraz do nefunkční rozvodné skříně a poté i do stožáru vysokého napětí, který se vlivem nárazu zdeformoval. Pracovníci energetické společnosti pak měli plné ruce práce s jeho zajištěním.

Pětačtyřicetiletý řidič tam v důsledku nečekané zdravotní indispozice ztratil během jízdy ve směru na Leštinu kontrolu nad svým vozem. S octavií přejel do protisměru, sjel do příkopu, kterým pokračoval několik metrů.

