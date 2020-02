KDY: čtvrtek od 17 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Neohrožený dobrodruh a spisovatel Tomáš Vejmola, který vyrazil s motorovou rikšou z Bangkoku přes půl světa až na Moravu, se představí v kině Retro ve čtvrtek od 17 hodin. „Tuktuk si Tomáš pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušeností se úplně sám vydal na roční cestu přes Asii a Evropu. Najel třináct tisíc kilometrů a svoje vozítko přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu,“ popisuje unikátní cestu pořadatel Welzlování Zdeněk David. Čeká vás sled barvitých historek plných neskutečných situací podaných s humorem a jistou dávkou nadsázky, to vše za doprovodu fotografií a videí. K dispozici bude rovněž nedávno vydaná kniha Tomík na cestách pojednávající o Vejmolově strastiplném putování.