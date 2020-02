KDY: čtvrtek od 19 hodin

KDE: dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 390 korun

Do velkého sálu domu kultury v Šumperku zavítá ve čtvrtek od 19 hodin mistr etikety Ladislav Špaček. V rámci dvouhodinové one man show shrne vše základní, co byste měli o etiketě vědět. Během večera dostanete odpovědi na desítky otázek a budete mile překvapeni, jak může být etiketa zábavná. Součástí bude také autogramiáda.