KDY: čtvrtek od 17 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nezvykle dobrodružné putování Tomáše Štěpána do pohraničních oblastí mezi severním Vietnamem a Čínou, které cestovatel z Police u Úsova projel v sedle skútru, nabídne ve čtvrtek od 17 hodin kino Retro v Zábřehu v rámci festivalu Welzlování. Podíváte se mimo jiné do Kambodže i za posledními slony do Laosu.