REŽISÉR: John Carney

Conorovo dospívání v Dublinu 80. let není vůbec snadné. Otec přišel o práci, manželství rodičů se rozpadá a Conor musí přestoupit na levnější školu, kde ho všichni šikanují. Potkává ale Raphinu, zamiluje se do ní a pozve ji, aby hrála v klipu jeho kapely. Má to jediný háček – Conor zatím žádnou kapelu nemá. Film můžete sledovat on-line na aerovod.cz/katalog.