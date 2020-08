KDY: pátek od 18.30

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: v předprodeji 220 korun, na místě 270 korun

Hned na úvod se můžete těšit na celou řadu oblíbených pecek české hudební ikony Lucie, jako jsou Šrouby do hlavy, Amerika, Pohyby, Medvídek nebo Černí andělé, to vše v podání Lucie Cover Band. Poté to na pódiu rozpálí Nirvana Czech Tribute Band, která je považována za nejvíc autenticky propracovaný revival této kultovní kapely v Česku i na Slovensku. Jejich cílem je ztvárnit vystoupení tak, aby působilo přirozeně a identicky. Večer pak zakončí rockové pecky od Second Hand Kabát Revival.