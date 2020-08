KDY: středa od 16 hodin

KDE: Rodinné a mateřské centrum v Mohelnici

ZA KOLIK: od 60 korun

Přijďte ve středu od 16 hodin do Rodinného a mateřského centra v Mohelnici a originálně si ozdobte polštář, tašku, zástěru nebo obrázek v rámečku. Fixy na textil není nutné zažehlovat. Dílna je vhodná pro děti ve věku od 3 do 10 let. Cena se podle vybraného výrobku pohybuje od 60 do 160 korun.