Žádný rychlý comeback se ale nekonal. Kuzněcov je aktuálně 418. na světě a turnaje proti kvalitnějším borcům může hrát jen díky vylepšenému postavení na žebříčku ATP. Přesto stále věří v návrat mezi elitu, což by chtěl ukázat také na challengeru v Prostějově. „Cílem je minimálně stovka,“ hlásí Andrej Kuzněcov v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

V prvním prostějovském setu jste Jelle Selsovi uštědřil kanára. Ve druhém už to ale byl tie-break a trošku trápení. Jak hodnotíte svůj vstup do Moneta Czech Open?

Ani na začátku to nebylo jednoduché. Skóre bylo v můj prospěch, řekl bych, že jsem hrál dobře a on se možná nemohl dostat v prvním setu do hry. Já jsem si držel úroveň hry. Ta ale asi ve druhém setu šla trošku dolů. Soupeř začal hrát lépe a bylo to vyrovnané. Pořád jsem to mohl mít snazší, měl jsem brejk a vedl 40:15 při mém podání. Možná stačil míček nebo dva a mohlo to být 6:2 nebo 6:3. Ale nikdy nevíte, to je tenis. Musíte zůstat silní i v takových situacích, kdy to nejde snadno. Jsem rád, že jsem to zvládl ve dvou setech.

S Nizozemcem Selsem jste už hrál v březnu v Petrohradu, kdy jste padl ve dvou setech vy. Co se změnilo?

Všechno bylo jiné. Hlavně já. Myslím, že teď hraji lépe. Od začátku roku cítím, jak se má hra zlepšuje. Taky to byl jiný povrch, roli hrálo i to, že jsem tehdy hrál čtvrtfinále a měl jen den na odpočinek. Byl jsem dost unavený. Takže tehdy jsem nebyl fyzicky dobře připravený. Ty zápasy nemůžu porovnávat. Dnes jsem si věřil.

Jaký máte v Prostějově cíl? Chtěl byste letos poprvé projít přes čtvrtfinále challengeru?

Nemám v hlavě to, že bych konečně měl jít přes čtvrtfinále. Jsem si jistý, že pokud budu hrát dobře, dříve nebo později se to podaří. Mám poslední dva turnaje v rámci „chráněného postavení“ v žebříčku (tzv. protected ranking, pozn. red.). Takže chci vyhrát co nejvíce zápasů, abych získal co nejvíce bodů do světového žebříčku.

Jak těžký návrat mezi elitu přes podobné turnaje je?

Je to hodně složité. Hrál jsem několik zápasů i proti hráčům z elitní stovky nebo stopadesátky. Jsem rád, že dokážu tyhle kvalitní hráče porážet, i když ne konstantně. Ale myslím, že v mém případě to chce čas. Doufal jsem, že během dvanácti turnajů, kdy jsem měl „chráněné postavení“, bych se mohl posunout do dvoustovky, nebo možná i do stovky. Ale nejde to tak rychle, jak jsem si představoval. Nejdůležitější ale je, že se zlepšuji a můžu tyhle hráče porážet.

A jak se na kurtu cítíte? Zdraví drží?

Už vůbec žádné problémy nemám. Možná je to dokonce lepší než dříve, kdy jsem ještě hrával (usmívá se). Vlastně už od loňského srpna hraji turnaje a od té doby jsem neměl vážný zdravotní problém.

První den challengeru v Prostějově. Andrej KuzněcovZdroj: Deník/Ivan Němeček

Máte stále za cíl vrátit se mezi světovou elitu?

Rozhodně. Kdybych si tento cíl nedal, tak by to pro mě nemělo smysl. Nechci hrát tenis jenom proto, abych byl ve třístovce nebo dvoustovce. To není žádná výzva. Cílem je minimálně stovka, ale proč se nedívat výše, než jsem býval? Nejlépe jsem byl 39., třeba je moje maximum teprve přede mnou. V to doufám, to je to, co bych chtěl.

Na závěr se musím zeptat. Určitě jste sledoval Roland Garros. Co říkáte na úspěch českého ženského tenisu?

Myslím, že jste vyhráli ženský singl, debl i juniorku, že? To je pro český tenis skvělé, ale ve finále žen jsem fandil Pavljučenkovové. Je z Ruska a vlastně skoro ze stejného klubu, ze kterého jsem já. Známe se velmi dobře, jsme stejně staří. Ale pro český tenis je to skvělé období, užívejte si ho (úsměv).