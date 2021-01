Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

Šárka Kašpárková, bývalá atletka, bronzová medailistka z OH a mistryně světa

Když to vezmu z morálního hlediska, pak je to obrovský průšvih, výsměch všem lidem, kteří se snaží dodržovat nařízené věci, z toho pohledu mi to přijde hrozné a šílené. Člověku na takovém postu musí být jasné, že je kontrolovaný novináři, paparazzi čekají na průšvih, je to hodně nezodpovědné.

Když to však vezmu z pohledu sportovního prostředí, konečně to po dlouhé době vypadá, že se může nějakým způsobem stabilizovat, dotace do sportu dostávají systém, udělal obrovský kus práce. A mám obavu, že pokud přijde po Milanovi nová osoba, bude strašně dlouho trvat, než do systému pronikne. Hlavně v této covidové době je to velmi těžké, sportovní prostředí trpí od dětí až po dospělé sportovce, z toho hlediska by výměna nebyla rozumná, všechno by se oddálilo, zkomplikovalo.

I když je to vnitřně proti mému přesvědčení, z hlediska rozumu kdyby odešel, bylo by to strašně nerozumné v současné době. Kdyby nebyla covidová doba, asi bych mluvila jinak, ale v této situaci by to udělalo větší chaos, než teď je.