Třikrát účast ve finále. Takový byl nedávný prestižní turnaj s mezinárodní účastí Ostrava Cup 2023 z pohledu šumperských florbalistů. Pro Asper se tak jednalo o nejúspěšnější podnik v dosavadní klubové historii.

Radost šumperských florbalistek na turnaji v Ostravě, ilustrační foto | Foto: Facebook Asper Šumperk

O zlato zabojovaly všechny tři výběry, které zástupci z podhůří Jeseníků na tohle klání vypravili, tedy mladší žákyně, dorostenky i dorostenci.

Mladší žákyně

Tento tým odjel na svůj vůbec první turnaj, na němž byl pasován do role jasného outsidera. Asperky přesto dokázaly překvapit, když herně rostly zápas od zápasu a jejich tažení nakonec vyústilo v účast ve finále. V něm sice Šumperk padl 2:4 s pořádající Ostravou, i tak se jedná o velký úspěch, který bude těžké překonávat.

Dorostenky

Málo uvěřitelnou jízdu předvedla i tato kategorie, která navíc v celém turnaji prohrála pouze jediné utkání, paradoxně právě boj o celkové prvenství. Proti Brnu si šumperské holky zapsaly smolně těsný výsledek 4:5. Každopádně zaslouží respekt nejen za předvedené výkony, ale i za to, jakou cestu doposud ušly ve svém florbalovém životě.

Dorostenci

V minulém roce tato kategorie celý turnaj vyhrála, když tehdy porazila všechny soupeře. I letos poté šumperští dorostenci potvrdili své kvality a znovu se dokázali probojovat až do finále, kde se potkali se smíchaným týmem FBC Red Bull. Škoda jen, že ani tohle klání nakonec nemělo pro Asper zlatou tečku, Šumperk prohrál výsledkem 2:4.

„Pokud by mně před turnajem někdo řekl, že budeme alespoň v jedné kategorii bojovat o medaili, tak to bereme všemi deseti. A nakonec jsme měli všechny tři týmy ve finále. Je to velká událost pro náš klub, že se můžeme pyšnit takovou vizitkou. Ačkoli jsme v žádném finále nebrali zlato, tak jsme pokaždé prohráli těsným rozdílem a v žádné kategorii jsme herně nezaostávali. To je pro nás ta hlavní zpětná vazba. Cítíme, že už se nás tento úspěch začíná dotýkat v podobě toho, že nás kontaktují hráči, kteří by u nás chtěli zkusit hrát. Všichni zájemci o florbal mají u nás dveře otevřené, stačí kdykoliv přijít, šanci dáme každému,“ prozradil po úspěšném klání sportovní manažer šumperského Asperu Jiří Trávníček.

