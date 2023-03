„Byť jsme tabulkově po základní části skončili nad Rožnovem, rozhodně se nepovažujeme za favority. Vždyť právě Rožnov loni vyhrál baráž a postoupil do 1. ligy, ale nakonec ji nepřihlásil. Celkově si myslím, že proti sobě stojí dvě vyrovnaná družstva a rozhodovat budou maličkosti. To se potvrdilo i v prvních dvou zápasech,“ konstatoval úvodem pro Deník hrající předseda Asperu Petr Matěj.

V sobotním střetnutí viděla zaplněná hala šumperského gymnázia dramatickou přestřelku se šťastným koncem pro domácí, kteří pět minut před závěrem zlomili nerozhodný stav 4:4 pátou trefou, na níž už hosté nenašli odpověď.

Naopak při power play Rožnova střelou do opuštěné klece stačil Šumperk definitivně zpečetit výsledek.

O den později už takové štěstí hráči Asperu neměli. I tentokrát byl však duel nesmírně vyrovnaný, leč protivník jej urval na svou stranu trefou do šatny těsně před koncem druhé třetiny, kdy se ujal vedení 4:3 a svůj náskok již nepustil.

Ve třetím dějství si navíc Valaší vylepšili skóre dalšími třemi góly. Asper poté i přes enormní snahu vyšel naprázdno.

„Herně se ani jeden tým nemá moc čím překvapit a o výsledcích v obou duelech rozhodovaly individuální chyby. Těch jsme ve druhém zápase udělali poměrně hodně a Rožnov jich dokonale využil,“ lituje Petr Matěj.

„Stav 1:1 po prvních dvou zápasech je tedy podle mého názoru zasloužený. Nicméně, i když se celá série nyní stěhuje na půdu Sršňů, nejsme hlavami dole a v Rožnově uděláme v obou soubojích maximum, abychom byli úspěšní my. Cílem je pro nás ještě do Šumperka zápasy play off dostat, protože atmosféra byla na domácích duelech fantastická,“ ocenil na závěr diváky jeden z nejzkušenějších borců šumperské sestavy.

Série nyní pokračuje v Rožnově pod Radhoštěm, kde se bude hrát o víkendu 4. a 5. března. Případný rozhodující pátý zápas by byl na programu ve středu 8. března od 20 hodin v Šumperku.

Asper Šumperk – 1.FBK Sršni Rožnov p/R. 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky Asperu: Mondek 2, Venouš, Pírek, Hruban, Trávníček

Asper Šumperk – 1.FBK Sršni Rožnov p/R. 3:7 (3:3, 0:1, 0:3)

Branky Asperu: Venouš, Mannl, Matěj