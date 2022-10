„Jednou to přijít muselo. A že jsme padli zrovna s Torpedem není ostudou. Havířov je podle mě jeden z adeptů na příčky nejvyšší, což se v zápase také ukázalo,“ konstatoval po první prohře sezóny hrající předseda Asperu Petr Matěj.

„Soupeř chyboval minimálně a moc šancí nám nenabízel, my naopak k určitým herním situacím přistupovali, jako kdyby proti nám stál průměrný až podprůměrný divizní soupeř,“ řekl dále otevřeně jeden z nejzkušenějších borců šumperské sestavy.

FOTO: Drama přineslo drakům dva body. Frýdek-Místek přetlačili v nájezdech

I přesto jeho celek dokázal s protivníkem prakticky po celou dobu hry držet krok, za nepříznivého stavu se dvakrát dotáhl na rozdíl jediné branky, v závěru však domácí definitivně zpečetili výsledek na konečných 5:3.

„Výhra domácích je zasloužená, my naopak musíme do nadcházejícího utkání s Petrovicemi ledacos zlepšit, ale věřím, že je v našich silách doma uspět,“ burcuje do dalšího klání Petr Matěj.

Florbal Torpedo Havířov – Asper Šumperk 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Peřka (Kutáček), 9. Folwarczný (Mikulok), 17. Kubiczek (Kloza), 48. Kutáček (Feber), 54. Feber (Peřka) – 5. Mannl (Harapát), 34. Trávníček, 49. Mannl. Rozhodčí: Both, Sojka. Vyloučení: 2:1, bez využití. Diváci: 120.

Asper Šumperk: Byvan - Hruban, Kamler, Harapát, Vlček, Zapletal, Fleischmann, Trávníček, Mrázek, Venouš, Matěj, Šíma, Mannl, Mondek, Pírek, Macák.