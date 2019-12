Asper má letos opravdu parádní fazónu, když posbíral již patnáct vítězství a pouze v jediném případě zaváhal.

O sobotní tříbodový zisk nad nyní třetím Krnovem však musel Šumperk hodně zabojovat, když ještě v polovině třetího dějství svítil na ukazateli nerozhodný stav 6:6.

Domácí florbalisté sice šli do trháku hned po necelé minutě hry a záhy svůj náskok navýšili, jenže rychlý šumperský úvod hosty rozhodně nezaskočil a s favorizovaným Asperem stačili dlouho držet krok a nejen to…

Krátce za polovinou normální hrací doby dokonce Krnov v Šumperku vedl 4:6 a k tomu měl ještě výhodu trestného střílení a ve 33. minutě si tak mohl vytvořit možná rozhodující náskok.

Jeden z klíčových krnovských hráčů Miškov však ztroskotal na šumperském gólmanovi Tondovi Byvanovi, aby poté domácí ještě do konce druhé periody srovnali skóre.

Ve třetím dějství se pak dlouho čekalo na další změnu stavu. Nakonec se ke spokojenosti domácích fandů, kterých na předvánoční duel dorazilo solidních 115, dočkali hráči Asperu, jenž tuto část ovládli jasným poměrem 5:0 a díky tomu důležitý zápas urvali ve svůj prospěch.

Utkání bylo následně úspěšné i z dalšího hlediska, když v rámci vánoční sbírky vybral Asper více než tři tisíce Korun pro šumperskou společnost PONTIS.

„Věděli jsme, že si musíme dát pozor především na dva nejlepší hráče soupeře Miškova s Filipem. Povedl se nám začátek, kdy jsme dali dva rychlé góly, ale potom zase trochu polevili v koncentraci,“ prozradil Deníku šumperský útočník Petr Matěj.

„Klíčový moment bylo bezesporu trestné střílení hostů, které neproměnili. Kdyby odskočili do třígólového vedení, měli bychom to ve zbytku hry hodně těžké. Naštěstí jsme pak dobře zvládli třetí třetinu a nebylo co řešit. Dnes nám dost pomohli i diváci,“ doplnil Petr Matěj.

FbC Asper Šumperk – FBC Orca Krnov 11:6 (3:3, 3:3, 5:0)

Branky a asistence: 1. Maixner (Matěj), 2. Mrázek (Vařeka), 12. Hanák (Zapletal), 28. Šíma (Matěj), 34. Mrázek (Trávníček), 37. Mannl (Maixner), 50. Mannl (Šíma), 55. Vařeka (Mrázek), 57. Trávníček (Mrázek), 60. Mannl (Matěj), 60. Matěj (Vařeka) – 7. Miškov (Filip), 12. Filip (Menzel), 13. Filip (F. Fňukal), 22. Janáč (Čevela), 28. Menzel (Filip), 32. Filip (Menzel). Rozhodčí: Kubáč, Kosek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 115.

Šumperk: Byvan - Vařeka, Kamler, Hruban, Maixner, Zapletal, Maus, Trávníček, Mrázek, Venouš, Matěj, Šíma, Mannl, Hanák, Patsch, Mondek, Kováč.