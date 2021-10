V tabulce skupiny E tak má Šumperk stále jediný bod a momentálně mu patří nelichotivá předposlední příčka.

Během sobotního duelu na vlastní palubovce s Orlovou navíc museli domácí hráči odvracet hrozící debakl.

Poprvé Šumperk inkasoval během úvodní části v přesilovce soupeře a těsný „fotbalový“ výsledek 0:1 následně vydržel na ukazateli skóre více než polovinu normální hrací doby.

Potom však hosté z Ostravska spustili kanonádu a domácí naopak marně bušili do jejich obrany, aby protrhli střelecké trápení až teprve na začátku třetí periody za hrozivého stavu 0:6.

Třemi brankami v řadě Šumperk alespoň částečně zmírnil porážku. Více toho však již domácí florbalisté nestihli.

„Do zápasu jsme vstoupili trochu ustrašeně a pak po zbytečném vyloučení inkasovali v oslabení. Naopak naši přesilovku v polovině zápasu jsme nedokázali využít a sami o chvíli později podruhé kapitulovali. Tady se naše hra sesypala jako domeček z karet,“ popsal rozhodující okamžiky sobotního duelu hrající předseda šumperského klubu Petr Matěj.

„Z naší strany je to poslední dobou o maličkostech, které však stále hrají proti nám, často máme i kopec smůly,“ říká dále jeden z nejzkušenějších borců sestavy Asperu.

„Ale nesmíme věšet hlavy. Věřím, že dosavadní nepříznivou bilanci konečně zlomíme. Bylo by dobré se odpíchnout od povedené třetí třetiny s Orlovou. Tady jsme ukázali, že by to zase mohlo začít fungovat. Ale musíme už taky vyhrát, nejlépe hned v následujícím klání proti Zlínu,“ burcuje závěrem do dalších bojů Petr Matěj.

Asper Šumperk – 1. FBK Eagles Orlová 3:6 (0:1, 0:4, 3:1)

Branky Asperu: Venouš, Mannl, Mondek. Rozhodčí: Axmann – Šiška. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 40.

Asper: Byvan – Šíma, Mannl, Mrázek, Mondek, Trávníček, Kamler, Zapletal, Vlček, Harapát, Matěj, Kováč, Vařeka, Venouš, Maus.