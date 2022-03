„Byl to bezstarostný zápas z obou stran, ve kterém nám to Vsetín víceméně daroval,“ konstatoval úvodem hrající předseda Asperu Petr Matěj.

Hostům z Valašska již o nic nešlo a o osudu tohoto klání bylo rozhodnuto již během úvodního dějství, které Šumperk ovládl poměrem 5:0.

Rozjetý Asper na palubovce jasně dominoval a při jednoznačném náskoku následně ke konci duelu několikrát „tréninkově“ zkusil hru bez brankáře, ve které však nechal protivníka hned třikrát skórovat do prázdné klece.

Vsetín tak díky tomu upravil konečné skóre do přijatelnější podoby. A prohra 15:6 tedy nevypadala z jeho pohledu tolik hrozivě.

„V závěru jsme si alespoň vyzkoušeli hru v power play, ale moc nám to nešlo. Všem spoluhráčům patří absolutorium za to, jak jsme opravdu šíleně rozjetou sezónu dokázali zachránit,“ prozradil dále Petr Matěj.

Ještě na začátku ročníku by totiž po čtyřech prohrách v řadě zřejmě nikdo na Asper nevsadil ani zlámanou grešli.

Šumperský tým se přesto dokázal zmátořit, ukázal ohromnou vnitřní sílu a už o tomto víkendu se může těšit na boje o postup.

V úvodní sérii si to celek z podhůří Jeseníků rozdá na tří vítězství s jihočeským Pískem. První dvě střetnutí hostí Šumperk. V sobotu 5. března (od 18 hodin) a v neděli 6. března (od 16 hodin). Hrát se bude tradičně ve sportovní hale Gymnázia.

„Po dvou letech máme znovu šanci porvat se o Národní ligu. Věřím, že je v našich schopnostech se do vyšší soutěže dostat, ale play up budou hrát pouze kvalitní týmy, kterým je bezpochyby také Písek. Moc informací o soupeři, stejně jako on o nás, ale nemáme. Tak jako tak se bude určitě jednat o atraktivní sérii a věřím, že nás na oba duely přijde podpořit plný dům,“ přeje si před klíčovou fází sezóny Petr Matěj.

Asper Šumperk – Florbal Vsetín 15:6 (5:0, 4:1, 6:5)

Branky a nahrávky: 5. Hruban (Kamler), 9. Venouš (Mrázek), 15. Trávníček (Mrázek), 19. Mondek (Kováč), 20. Šíma (Matěj), 29. Venouš, 30. Šíma (Vlček), 31. Mannl (Vlček), 33. Kamler (Šíma), 43. Kamler, 44. Mondek (Kováč), 47. Mondek (Kováč), 49. Mannl (Matěj), 49. Kašpar (Kamler), 58. Kováč (Mondek) – 28. J. Vaculík (Vichtora), 48. Adámek (Seevald), 50. F. Vaculík (Chovanec), 56. F. Vaculík (Vichtora), 58. Vichtora, 60. J. Vaculík. Rozhodčí: Killar, Cholek. Vyloučení: 1:1. Využití:1:0.

Šumperk: Byvan - Kamler, Hruban, Vlček, Harapát, Maus, Zapletal, Fleischmann, Trávníček, Mrázek, Venouš, Mannl, Matěj, Šíma, Kováč, Kašpar, Mondek.