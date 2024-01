Ještě na začátku třetí třetiny měli v kolonce vstřelených gólů nulu. Poslední celek národní ligy Rožnov pod Radhoštěm nakonec florbalisté šumperského Asperu udolali až po nájezdech, které rozhodl kapitán Jirka Trávníček.

Vyrovnávací branka Asperu na 4:4 při hře bez gólmana v sobotním utkání proti Rožnovu. | Video: Miroslav Pergl

„Byť je Rožnov poslední a bez šance vyhnout se záchranářským bojům, tak víme, že má svou sílu. Je to velký klub s několika kategoriemi mužů, zejména nejstarší ročníky mají hodně kvalitní a do Šumperku dorazili s tím nejlepším, co mají k dispozici,“ prozradil úvodem na adresu soupeře hrající předseda Asperu Petr Matěj.

Domácím florbalistům se příliš nepovedl začátek a dlouhou dobu měli na kontě dvougólové manko a navíc naráželi na bezchybnou defenzivu hostů v čele s vynikajícím brankářem, kterému v několika případech pomohla i tyčka.

„Dva inkasované góly byly docela náhodné, jinak jsme byli jednoznačně lepší a více na míčku, měli jsme plno šancí, ale v zakončení jsme se trápili, soupeř dobře bránil, skvěle mu chytal gólman. Ale pořád jsme věřili, že jakmile dáme nějakou branku, jsme schopní zápas otočit a uspět za tři body,“ pokračoval v hodnocení jeden z matadorů šumperské sestavy.

I za nepříznivého stavu 1:3 se Asper dokázal vrátit do utkání, když se mu povedlo vyrovnat, jenže poté opět smolně inkasoval.

Ani v této situaci se však domácí nepoložili a při power play srovnali na 4:4 a muselo se prodlužovat. Jenže hra tři na tři rozhodnutí nepřinesla a na řadu přišly naštěstí pro Šumperk úspěšné nájezdy.

„Pro nás to jsou zlaté dva body, protože soupeři pod námi také uspěli. Naše cesta do vyřazovacích bojů tak ještě bude sakra těžká,“ doplnil závěrem Petr Matěj.

Asper Šumperk – 1. FBK Sršni Rožnov pod Radhoštěm 5:4 SN (0:2, 0:0, 4:2 – 0:0, 1:0)

Branky Asperu: Mrázek, Venouš, Trávníček, Mannl, rozhodující nájezd Trávníček.

Asper Šumperk: Byvan – Michal Šíma, Pírek, Mannl, Hruban, Mrázek, Trávníček, Macák, Kašpar, Harapát, Maixner, Matěj, Holý, Vařeka, Venouš, Matěj Šíma.