Asper chtěl sérii hranou na tři vítězství ukončit o víkendu ve Vysokém Mýtě. Jeho plány ale vzaly za své hned v sobotu, kdy se domácímu týmu povedl obrat ve druhé třetině a po výhře 5:4 si vybojoval dokonce postupový mečbol.

O den později ale Šumperk na půdě třetího týmu divize D dokázal vyhrát 7:6. Hattrickem se zaskvěl Jiří Trávníček, domácí na jeho třetí gól dokázali odpovědět už jen jedou a Asper klíčové vítězství udržel.

„Byl to další skvělý zápas, dneska jsme šťastnější my a těšíme se na zápas číslo pět. Tahle série si to rozhodně zaslouží,“ uvedl pro svazový web hrající trenér Šumperku Ondřej Mrázek.

„Bohužel nás trochu zradila koncovka, jinak už mohlo být hotovo. Chtěli jsme rozhodnout hlavně kvůli našim fantastickým divákům, ale rozhodně nemáme problém zajet ve středu do Šumperku a rozhodnout to tam v náš prospěch,“ prohlásil sebevědomě kouč Vysokého Mýta Jindřich Večeř.

Rozhodující páté utkání o postup se hraje ve středu od 20.30 ve sportovní hale šumperského gymnázia.

FTC Vysoké Mýto - FbC Asper Šumperk 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)

Branky: 10. Kobr, 18. Unzeitig, 30. Šimáček, 35. Kadavý, 48. Pavlák - 9. Kováč, 17. Trávníček, 17. Mannl, 57. Kamler. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 277.

Šumperk: Malínek – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Vašíček, Trávníček, Kamler, Zapletal, Hanák, Patsch, Maixner, Matěj, Kováč, Vařeka, Venouš, Maus.

FTC Vysoké Mýto - FbC Asper Šumperk 6:7 (3:3, 2:3, 1:1)

Branky: 9. Kadavý, 18. Koubek, 19. Koubek, 21. Unzeitig, 38. Kadavý, 56. Kobr - 5. Trávníček, 6. Venouš, 12. Šíma, 22. Venouš, 27. Mannl, 40. Trávníček, 49. Trávníček. Vyloučení: 3:5 + Petr Matěj OS. Využití: 3:2. Diváci: 207. Stav série: 2:2.

Šumperk: Malínek – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Vašíček, Trávníček, Kamler, Zapletal, Hanák, Patsch, Maixner, Maus, Kováč, Vařeka, Venouš.