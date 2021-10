„Výhra ve Zlíně nás těší, nicméně už nyní se soustředíme na další venkovní utkání proti Domaslavicím, které jsme sice v poháru porazili vysokým rozdílem, ale i tento soupeř si zaslouží respekt a pokoru z naší strany. Důkazem budiž jeho výhra nad Krnovem v posledním ligovém kole. Jsem ale přesvědčen, že uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom na výhru ve Zlíně navázali,“ dodal závěrem šumperský Petr Matěj.

„Dnešní zápas se nám vůbec nepovedl. Šumperk nás poměrně dost přehrával ve všech dovednostech, hlavně druhá třetina byla z naší strany propadák. Do třetí jsme nastoupili v pozměněné sestavě, ale bohužel jsme nedokázali proměnit šance,“ přidal své hodnocení Miroslav Kořének, trenér Zlína.

Šumperku se však nepovedl úvod, když po necelé minutě prohrával. Pak sice stav otočil, ale domácí záhy srovnali krok. Přesto nakonec šli hosté do kabin s dvougólovým vedením.

„Konečně jsme prolomili střeleckou smůlu. Po prvním špatném střídání jsme se rozehráli a díky aktivní obraně a spoustě bloků jsme se dostávali do šancí, které jsme dokázali proměňovat. Věřili jsme, že neúspěšnou šňůru zlomíme a jsme moc rádi za tři body, obzvlášť proti Zlínu, který disponuje řadou velmi šikovných hráčů,“ okomentoval sobotní duel hrající předseda Asperu Petr Matěj.

