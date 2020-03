„Jsme spokojení jen napůl. Ale my víme, že play-up je soutěž, ve které se síly týmů srovnávají,“ prohlásil hrající trenér Asperu Ondřej Mrázek.

Sobotní duel začali lépe hosté, za které střelecky zářil čtyřgólový Adam Kobr. Asper se začal trefovat až od třetí třetiny. „Zápas nám nevyšel podle představ, soupeř měl dobře nastudovanou naši hru a my jsme byli nuceni hru změnit a přizpůsobit se soupeři. V prvních dvou třetinách jsme neproměnili spoustu šancí a zápas jsme už nedokázali otočit,“ hodnotil Mrázek prohru 4:6.

Další den už favorit neponechal nic náhodě a v první třetině nasázel pět branek. Asper díky drtivé výhře 10:6 srovnal v sérii krok. „Rozhodovala efektivita v zakončení. Soupeři jsme dokázali odskočit a pak už to byla taktická bitva. Takhle to bude možná vypadat i v dalších duelech,“ odhaduje Mrázek.

I přes prohru panovala na straně hostů po víkendu spokojenost. „Chtěli jsme ze Šumperka jedno vítězství, což si vezeme, takže jde vše podle plánu. Velmi oceňujeme parádní atmosféru ve zdejší hale, před takhle skvělými diváky je radost hrát,“ uvedl trenér Aleš Dejdar.

Série hraná na tři výhry se o víkendu stěhuje do Vysokého Mýta, případný pátý rozhodující zápas by se hrál v Šumperku. Asper by ale rád sérii ukončil ve svůj prospěch již v neděli. „Každý zápas chceme vyhrát, víme, že na to máme. Ale je otázka, za se nám to podaří ukázat na hřišti,“ dodal Ondřej Mrázek.

FbC Asper Šumperk - FTC Vysoké Mýto 4:6 (0:2, 0:1, 4:3)

Branky: 41. Vařeka, 42. Maus, 46. Venouš, 56. Šíma - 6. Kadavý, 18. Kobr, 27. Kobr, 48. Kobr, 58. Kadavý, 59. Kobr. Rozhodčí: Killar – Minarčík. Vyloučení: 4 + Hruban 5:3 + Vilímek 5. Využití: 0:2. Diváci: 254.

Šumperk: Malínek – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Vašíček, Trávníček, Kamler, Zapletal, Hanák, Patsch, Maixner, Matěj, Kováč, Venouš, Vařeka, Maus.

FbC Asper Šumperk - FTC Vysoké Mýto 10:6 (5:2, 3:1, 2:3)

Branky: 4. Maus, 14. Maus, 16. Šíma, 17. Mondek, 20. Mannl, 27. Trávníček, 29. Matěj, 32. Trávníček, 50. Venouš, 52. Mannl - 6. Kobr, 7. Kadavý, 31. Kobr, 49. Sháněl, 58. Kadavý, 60. Kadavý. Rozhodčí: Axmann – Šiška. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 188. Stav série: 1:1.

Šumperk: Malínek – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Vašíček, Trávníček, Kamler, Zapletal, Hanák, Patsch, Maixner, Matěj, Kováč, Venouš, Maus.