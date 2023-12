Po více než měsíci si florbalisté šumperského Asperu připsali opět tříbodové vítězství, když v páteční předehrávce doma nejtěsnějším rozdílem porazili favorizovaný Zlín a posunuli se do elitní osmičky.

Florbalisté Šumperku po tuhém boji porazili silný Zlín. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Narazili jsme na opravdu nadupaného protivníka, který se veze na vlně nováčkovského nadšení. Sice mají mladý kádr, který však je již dlouhou dobu spolu. My jsme naopak před zápasem lepili sestavu na poslední chvíli, abychom byli v nějakém konkurenceschopném složení,“ prozradil Deníku hrající předseda šumperského klubu Petr Matěj.

Domácím příliš nevyšel úvod a brzy měli na kontě dvougólové manko, do kabin však oba celky o první pauze odcházely za nerozhodného stavu 2:2.

„Dvěma slepenými zásahy se nám naštěstí podařilo dorovnat ztrátu a později se hra odvíjela ve stylu každý chvilku tahá pilku,“ konstatoval dále Petr Matěj, jenž se v duelu blýskl dvěma góly a jednou asistencí.

V průběhu druhého dějství se tak soupeři střídali ve vedení, jedním z důležitých momentů zápasu poté byla trefa Asperu na 7:5, leč hosté ze Zlína rychle kontrovali.

Následně Šumperk znovu odskočil, ale i tentokrát tým Lions našel rychlou odpověď. V hektickém závěru ale tým z podhůří Jeseníků cennou výhru uhájil.

„Myslím si, že jsme chtěli o něco víc než hosté, to rozhodlo, zase nám hodně pomohli i diváci. Pro nás to jsou dost důležité body. Co si budeme nalhávat, stále nám teče do bot, letos bojujeme o záchranu a za každou cenu se chceme vyhnout play down. Teď sice strávíme vánoční pauzu na pozicích play off, ale víme, že další těžké zápasy nás stále ještě čekají,“ dodal závěrem Petr Matěj.

Jeden takový sehrají šumperští florbalisté hned v sobotu 6. ledna od 19 hodin na domácí palubovce proti Petrovicím.

Asper Šumperk – Zlín Lions 8:7 (2:2, 4:3, 2:2)

Branky Asperu: Michal Šíma 4, Matěj 2, Mrázek, Venouš

Asper Šumperk: Byvan – Michal Šíma, Pírek, Mannl, Hruban, Mrázek, Trávníček, Macák, Kašpar, Harapát, Matěj, Kubíček, Vaníček, Holý, Venouš.