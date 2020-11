Bude tomu dvanáct let, co přerovští atleti začali používat novou atletickou dráhu stadionu v Alšově ulici. I taková doba stačí k tomu, aby přišel čas na její výměnu. Atletický oddíl SK Přerov se tak v loňském roce rozhodl vypracovat projekt pro velkou rekonstrukci sportovišť areálu vedle zimního stadionu. Ta začala v polovině letošního července.

Rekonstrukce areálu SK Přerov v Alšově ulici. | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Umělá hmota stárne vlivem počasí. Špatný dopad na dráhu mají také hřeby na atletických tretrách. Běžci to postupně vytrhávají, povrch se narušuje, do toho zasáhne voda nebo mráz. Je to víceméně jako silnice. Stejné je to s rozběhy na oštěp, výšku či dálku,“ vysvětlil předseda atletů SK Přerov Václav Klvaňa hlavní důvod rekonstrukce.