Jak váš sportovní comeback snáší syn? Chodí s vámi i na kurt?

Jednoduché to není, protože nemám paní na hlídání. To obstarávají babičky, takže můžu trénovat, když mají čas a berou ho ven. Na kurtu byl asi dvakrát, ale ono se to moc nedá, chce být se mnou, hrát si. Takže byl s některou z babiček a za mnou přišli až na konec tréninku.

Jaké jsou vaše dojmy, když zase pinkáte? Můžete říct,že cítíte formu?

Absolutně ne. Nevím, jak na tom jsem. Jdu trénink od tréninku, dostanu se také na cvičné zápasy. Ale jak na tom jsem? Nevím.

Dokážete fanouškům přiblížit vaši přípravu?

Poslední dobou už byla zaměřená na kvalitu, třikrát týdně jsem hrála tenis a maximálně třikrát týdně jsem se věnovala kondici.

Jak, kde a s kým trénujete?

Základnu mám na Spartě, to je můj klub, takže nejčastěji tam. Při špatném počasí jsem jezdila i po antukových kurtech v hale. Různě střídám sparingy. Když je tady Lukáš Dlouhý, hraju s ním. Po turnajích se mnou nejspíš bude jezdit Diego ze Španělska, který se mnou končil kariéru.

Nikomu nemusí nic dokazovat

Předpokládám, že jako máma si dáváte úlevy, že?

Nejsem na kurtu tolik. Je to spíš o tom maximálně využít čas, který můžu věnovat přípravě. Až nastoupím do ostrého zápasu, budu asi čumět. Ale návrat na kurty dělám spíš kvůli sobě, nikomu nemusím nic dokazovat.

Jak vaše tělo zareagovalo na zvýšenou zátěž?

Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak jsem fyzicky vše zvládala. Když bylo malému Vincentovi šest měsíců, začala jsem se víc hýbat. Ale opravdu pomalu, nejprve půl hodiny běhu, postupně jsem přidávala. Potom už jsem si dala skoro každý den deset kilometrů. A právě tohle mi pomohlo, když jsem se pak začala vážně připravovat na návrat. Tělo sice bolí, ale tak nějak správně. (usměje se)

Žádné zdravotní trable vás tedy v přípravě nepotkaly?

Pohyb na kurtu je samozřejmě jiný, je to znát. Můžete dělat kondici, jak dlouho chcete, ale samotný tenis je přece jen o něčem jiném. Chvilku trvalo, než jsem si na to zvykla, vlastně si pořád zvykám. Je to všelijaké, ale snažila jsem se trénovat, co to šlo.

První turnaj absolvujete už příští týden v Madridu. Mám v tom hledat nějakou symboliku? Proč zrovna tam?

Původně jsem chtěla začít až na trávě. Ale… Upřímně říkám, že příprava už se mi zdála hrozně dlouhá. Turnaje na trávě jsou až v červnu, ale jen trénovat už bylo mentálně náročné, proto jsem si chtěla vyzkoušet ostré zápasy. Vybrala jsem si dva antukové turnaje.

Po Madridu přijde na řadu ještě Řím…

A Řím já miluju, i když je to na antuce, která není zrovna mým oblíbeným povrchem. Aspoň už budu mít za sebou nějaké zápasy, i kdyby měly být třeba jen dva, budu trochu vědět, jak na tom jsem.

Říkala jste, že plán byl začít na trávě. Znamená to, že cílíte na Wimbledon, kde by mělo dojít k té opravdové rozlučce?

Přesně tak. Wimbledon pro mě vždycky byl významný turnaj, zbožňuju ho. Tam to pro mě bude hodně důležité.

Chce být hlavně máma

Máte představu, kolik turnajů absolvujete?

Myslím, že tak osm, maximálně deset. To říkám teď, ale může se to změnit, i když si to nemyslím. Já už chci být hlavně máma, trávit čas s malým Vincentem.

Předpokládám, že s vámi bude jezdit i po turnajích…

Jojo, bude se mnou na všech turnajích, i když je to s hlídáním složitější. Neumí být beze mě, vlastně ani já to nechci. Většinou s námi bude moje máma, ale zaskočí i druhá babička.

To jsem se chtěl zeptat. Jak snášíte odloučení?

Dobrá otázka, neumím být bez něho. Sice říkám, že nemáme žádnou chůvu, ale já ji vlastně ani nechci.

Podle toho, co říkáte, je to rozlučka s kariérou. Nehrozí, že byste se na kurtu zase tenisem nadchla a pokračovala dál?

Ne, to se určitě nestane. Já už chci být hlavně máma, trávit čas s malým Vincentem, ten je pro mě nejdůležitější. Tenisovou kariéru už mám za sebou, vůbec nehrozí, že bych se vrátila na dva nebo snad tři roky.

Zapojíte se i do čtyřhry. Kdo bude vaší parťačkou?

Většinou to bude Su-wej, která se taky vrací na kurty. Ale na turnaj do Prahy, který mám taky v plánu, asi nepřijede, takže tam ještě nevím, s kým budu hrát. Jinak máme naplánováno, že budeme hrát na všech turnajích spolu. Ale plány jsou jedna věc, uvidíme, jak nám to spolu půjde. Obě se vracíme, nehrát dva roky je složité. přece jen jsme dva roky nehrály.

Byly jste spolu v kontaktu, konzultovaly jste přípravu?

Že bychom se konkrétně bavily, jak trénujeme, to ne. Ale byly jsme v kontaktu, před Madridem dorazí i za mnou do Prahy, abychom si spolu zahrály.

Co by mohlo vaši spolupráci ohrozit?

Ona se nechce vrátit jen na pár turnajů, ale třeba na dva tři roky, to já ne.