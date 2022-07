V prvním setu zkušenější soupeřce povolila pouhé dva gemy. Druhé dějství už ale nabídlo větší bitvu.

Domácí tenistka sice šla do vedení 4:2, to však neudržela a dokonce to byla soupeřka, která mohla za stavu 5:6 sadu dopodávat. Nestalo se, což jako by 272. hráčku světa do tiebreaku tak rozhodilo, že v něm Gjorčeská neuhrála ani míček. Začala třemi chybami a Bejlek mohla v klidu dokráčet pro parádní olomouckou obhajobu.

„Rozhodlo to, že jsem udržela svůj standard. Soupeřka totiž pokaždé jednou za čas udělala strašné chyby, které mi pomohly a nakoply mě,“ přiznala Sára Bejlek.

Gjorčeská předváděla v Olomouci po celý týden dobrý tenis a před finálovým duelem také ztratila pouze set.

„Koukali jsme na ni, znali jsme se z turnajů, takže jsem věděla, co od ní čekat. Myslím, že hlavní bylo, abych se projevila svou hrou a zůstala po celou dobu pozitivní,“ ohlédla se před turnajem 181. hráčka světa.

New York čeká!

Na žebříčku se každopádně Bejlek posune výše, což znamená nečekanou, ale příjemnou změnu plánů.

„Protože jsem se teď dostala do kvalifikace US Open, budu se připravovat na betonu a pojedu na ,šedesátku' v New Yorku před grandslamem,“ oznámila Sára Bejlek.

A co od doposud největšího turnaje v kariéře očekává? „Udělám maximum, naberu pár zkušeností, abych viděla lepší hráčky i jak profesionální tůra vypadá zblízka,“ uzavřela drobná levačka.

Čtyřhru v Olomouci ovládly Italka Gatto-Monticoneová společně s Nahimanovou z Burundi, které porazily rumunský pár Ghioroaieová, Simionová v supertiebreaku.

Sára Bejlek na ITS Cupu 2022:

1. kolo: volný los

2. kolo: Buyukakcayová (TUR, 302.) 4:6, 6:1, 6:1

osmifinále: Mériová (SVK, 773.) 6:2, 6:1

čtvrtfinále: Naraová (JAP, 237.) 6:3, 6:2

semifinále: Nahimanová (BDI, 315.) 6:3, 6:2

finále: Gjorčeská (MKD, 272.) 6:2, 7:6(0)