Zůstal v Evropě, konkrétně na Balkáně. Do Přerova tak přicestovaly dvě nové hráčky, které by tentokrát měly do týmu přinést kvalitu, přestože ani tentokrát je trenéři neměli možnost vidět naživo. „Na to nejsou peníze, tyto hráčky jsme ale sledovali dlouhodobě,“ řekl hlavní kouč Radim Vlček. „Pevně věřím, že jsme vybrali lépe než před rokem,“ dodal.

Nejprve se ale vraťme k loňské sezoně. Kádr přerovských Zubřic vypadal před startem extraligy velice zajímavě i díky triu posil ze zámoří – Brianně Gardnerové a Alicii McClellanové z USA a Latoye Hutchinsonové z Kanady. „Rádi bychom hráli do šestého místa,“ řekl dokonce předseda Volejbalu Přerov Lubomír Svoboda.

Volejbalistky Přerova představily kádr a nové dresy pro sezonu 2021/2022. Zámořské posily Alicia McClellan, Brianna Gardner a Latoya Hutchinson (zleva)Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Výsledek? Ani jedno vyhrané extraligové utkání a zimní redukce kádru. Trenéři se rozhodli poslat smečařku Gardnerovou a univerzálku Hutchinsonovou domů. Druhá jmenovaná si našla angažmá v Rakousku.

„Vzájemně jsme se dohodli. Výkonnostně nesplňovaly naše představy a je zbytečné, aby se po Vánocích vracely kvůli dvěma měsícům. Budeme raději obehrávat naše mladé hráčky,“ vysvětlil tehdy trenér Vlček.

Atmosféra uvnitř týmu také nebyla během nesestupové sezony bůhvíjaká. Jistě, nepomáhaly neustálé porážky, kolektiv s triem Američanek a zbytkem převážně mladých hráček bez přirozeného lídra ale zkrátka nefungoval jako tým.

Zůstala tak pouze blokařka Alicia McClellanová, která by zpátky do Přerova měla dorazit v září. Dokud však s letadlem nepřistane v Česku, nic není stoprocentní. Také její odlet po nepovedené sezoně provázely trošku podivné okolnosti. S týmem se například ani nerozloučila…

Kovačičová: dcera skauta NBA

Jisté je, že Přerov bude mít ve svém středu v novém ročníku extraligy žen dvě balkánské posily. Univerzálku Isabel Kovačičovou a smečařku Yoannu Atanasovovou.

Chorvatka Kovačičová minulý týden oslavila 25 let a hlavně od ní se očekává výrazné posílení útoku. Studium střední a vysoké školy absolvovala ve Spojených státech, ke kterým má blízko díky tatínkovi. Bývalý chorvatský reprezentant v basketbale Emilio Kovačič byl skautem týmu NBA Phoenix Suns.

Isabel KovačičováZdroj: Instagram/Isabel Kovačičová

Kovačičová odehrála čtyři sezony na Bowling Green State University v Ohiu, kde patřila k oporám. Poté se vydala na profesionální dráhu do Evropy.

Nejprve odehrála sezonu ve Slovinsku v týmu GEN-I Volley, poté zamířila do německého Rote Raben Vilsbiburg hrajícího 2. Bundesligu.

Od roku 2020 působila Kovačičová ve Francii. Zde vystřídala dva týmy – US Villejuif a Quimper, kde už se však s českou enklávou v čele s trenérem Hrochem a hráčkami Gambovou, Patočkovou a Vojíkovou nepotkala. Teď je to ona, kdo zamířil do české nejvyšší soutěže. I díky tomu, že spolupracuje s českou sportovní agenturou MIB Profisport.

„Slibujeme si od ní kvalitní útočnou hru a zkušenosti, protože už má něco odehráno,“ řekl Radim Vlček.

Zdroj: Youtube

„Bude to náročné, ale myslím, že je možné, abychom se porvali o místo v play-off. Proto jsem tady. Chci týmu pomoci, aby byl mezi nejlepší osmičkou. Věřím, že to můžeme dokázat, když se dáme do práce a udržíme dobrou týmovou chemii. Do sezony jdu s optimismem,“ usmála se Isabel Kovačičová, která již dříve koketovala s brněnskými Šelmami, na smlouvě se ale před dvěma lety nedohodla.

„Těšila jsem se, že si zahraji českou ligu a konečně je to tady. O Česku toho zatím moc nevím. Vím, že je tady levněji, což je fajn. Jídlo mi chutná. Nepiju, ale vím, že pivo máte dobré, možná ho zkusím,“ zasmála se chorvatská posila Přerova.

Bulharský talent od bratra reprezentanta

Také bulharská smečařka Yoanna Atanasovová má díky genům velmi dobré předpoklady. Její bratr Martin Atanasov patří mezi nejlepší smečaře v zemi. V současnosti působí kromě reprezentace v tureckém Ziraat Bankasi Ankara, zahrál si i v německém Friedrichshafenu, kde se minul s přerovským rodákem Jakubem Janouchem.

A Yoanna? Také má v 19 letech slušně našlápnuto, v minulé sezoně byla členkou bulharské juniorské reprezentace, za sebou má i starty v evropských pohárech. Působila v bulharských týmech Levski Sofia, Slavia Sofia i CSKA Sofia, v minulé sezoně si vyzkoušela i první zahraniční angažmá v maďarském UTE Budapešť.

Yoanna AtanasovováZdroj: Instagram/Yoanna Atanasovová

„Slibujeme si od ní kvalitu na přihrávce, uvidíme, jak důrazná bude na útoku. Ale její technika na přihrávce je moc hezká, což jsme potřebovali,“ pochvaluje si Radim Vlček.

Zdroj: Youtube

„Holky jsou tady opravdu dobré. Jsem šťastná, že jsem tady a doufám, že sezona bude úspěšnější než ta poslední. Myslím, že letos skončíme určitě na vyšších pozicích,“ věří Atanasovová.

„Jsem v Přerově pár dní, ještě mám spoustu času prohlédnout si město. Vypadá ale malé a pěkné. V Česku jsem poprvé a pivo už jsem zkusila, je opravdu moc dobré,“ usmála se závěrem sympatická Bulharka.

Pomohou cizinky přerovskému volejbalu k záchraně? Uvidíme. Jisté je, že horší než v minulé sezoně to být nemůže. Prvním úkolem bude prolomit sérii 33 extraligových porážek v řadě.

