Smutná zpráva zahalila minulý týden do černé celý český volejbal. Ve věku 67 let zemřel dlouholetý trenér olomouckého družstva žen Jiří Teplý, který podlehl těžké nemoci. Jako na sportovce tělem i duší, obětavého a férového člověka na něj vzpomínají všechny oslovené osobnosti.

Zemřel volejbalový trenér Jiří Teplý. | Foto: VK UP Olomouc

„Sedmašedesát let je strašně brzy. Bavila jsem se holkami, se kterými jsme pod ním hrály, a my jsme ho nikdy neviděly nemocného. Kdybych měla říct jednoho jediného člověka, co nebývá nemocný, byl by to on,“ uvedla Jana Napolitano Šenková, někdejší kapitánka olomouckého týmu.