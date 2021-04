Podle zatím posledních informací by mělo být od 12. dubna možno sportovat ve venkovním prostředí v maximálně dvacetičlenných skupinách.

Vnitřní prostory pak nadále zůstávají pro amatéry zapovězeny, což se týká také zázemí, jako jsou šatny či sprchy.

„Naší snahou určitě bude začít s opětovným návratem k tréninkovým aktivitám, nicméně nejdříve je důležité, aby byly vyjasněny veškeré zásadní body v opatřeních, které byly ČUS vydány 8. dubna,“ píše se například v prohlášení hráčů amerického fotbalu z klubu Šumperk Dietos, které Deník obdržel prostřednictvím e-mailu.

„Jsme v úzkém spojení s Českou asociací amerického fotbalu, která nám v tomto také pomáhá, když přichází směrem ke klubům s aktuálními informacemi a doporučeními. Všem nám už pohybová aktivita spojená s provozováním našeho sportu chybí, a proto vítáme jakoukoliv možnost začít s tréninkovými jednotkami,“ píše se dále ve zprávě šumperských hráčů amerického fotbalu, kteří vinou koronaviru museli loňský ročník definitivně odpískat a ten letošní je zatím stále v nedohlednu.

Alespoň návrat k tréninkovým jednotkám netrpělivě vyhlíží také florbalisté z řad šumperského Asperu.

Těm loni situace okolo pandemie vzala šanci, aby tým mužů po jasném vítězství v základní části divize zabojoval o případný postup do vyšší soutěže.

Z letošního divizního ročníku pak šumperské áčko stačilo odehrát pouhé čtyři zápasy a opět přišla stopka. A restart soutěže? Ten se zdá velmi nepravděpodobný…

„Pokud k rozvolnění opravdu dojde, budeme se na něj snažit flexibilně reagovat. Neříkám, že hned v pondělí bude nějaký trénink. Ale dokáži si představit, že tak dva dny by zabrala organizační příprava, vytvořit si zkrátka rozpis s tím, že třeba od středy se rozjede plný tréninkový proces napříč všemi věkovými kategoriemi,“ prozradil Deníku předseda florbalového klubu a stále ještě aktivní hráč šumperského Asperu Petr Matěj.

„Ve venkovním prostředí by se tak jednalo o všesportovní aktivity a vůbec takový pomalý návrat k pohybu. Asi to bude chvíli trvat, než se zase všichni dostaneme do patřičné kondice,“ dodal k případnému návratu na hřiště Petr Matěj.

Do akce se chystají rovněž extraligoví dorostenci Mladých Draků. Místo ledu ale musí vzít zavděk alespoň společnou suchou přípravou.

„Pokud takto nastavená pravidla budou opravdu platit a ven bude moct těch dvacet lidí, tak jako dorost začínáme stoprocentně trénovat. A samozřejmě budeme respektovat a dodržovat hygienická opatření,“ říká trenér šumperského hokejového dorostu Radek Kučera, jehož svěřenci mají za sebou už dvě nedohrané sezóny.

Před rokem předčasně skončili v rozehrané skupině play out, tento rok stihli absolvovat jen sedm utkání základní část, později svaz všechny mládežnické soutěže definitivně ukončil.

Už více než půlrok se tedy musí všichni hráči z mládeže obejít bez ledové plochy, což je u hokeje (v parafrázi na známý český film) dost podstatná závada, nemyslíte?

„Pokud by došlo i k uvolnění a možnosti tréninku ve vnitřních prostorách haly, opět za dodržení určitých hygienických opatření, tak se uvažuje, že by se s ledem v Šumperku začalo dřív. Teď ale nejsem schopný říct, zda to bude v květnu, červnu nebo červenci, bude záležet na aktuální situaci,“ prozradil na závěr Radek Kučera, který je zároveň vedoucím šumperské ŠKODA arény.