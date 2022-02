Definitivně pak rozhodla jejich sobotní jasná výhra na palubovce tradičně nepříjemného Krnova, jenž ale tentokrát nastoupil proti Asperu pouze s deseti hráči do pole.

„I přesto nám domácí dokázali dlouho odolávat. My jsme byli mírně nervózní, protože jsme si chtěli pojistit play up a hodně nám odskakovaly míčky od hokejek. Ještě na začátku třetí třetiny jsme věděli, že utkání není rozhodnuté. Nakonec jsme to ale zvládli a jsme rádi i za nulu Martina Malínka,“ konstatoval na klubovém webu nezkušenější útočník Asperu Petr Matěj.

Jasná záležitost Asperu. S přehledem ovládl nedělní derby s Uničovem

Hattrickem nejvíce přispěl k výsledku 7:0 Jindřich Kamler, tři body poté zapsal také kapitán Šumperku Jiří Trávníček, který dal jeden gól a na dva přihrál.

„Když se vrátím do říjnového zápasu s Orlovou, který byl čtvrtou porážkou v řadě a my v tu chvíli byli poslední s jedním bodem, a porovnám to se situací dnes, tak osobně bych na nás tehdy nevsadil ani korunu,“ vrací se k mizernému vstupu do soutěže Petr Matěj.

„O to víc si cením toho, že jsme zůstali vnitřně silní a pomalými kroky se začali drápat nahoru. Některé zápasy byly s trochou štěstí, na druhou stranu jsme v úvodu sezóny měli kolikrát i velkou smůlu. Před posledním duelem základní části se Vsetínem ale pořád máme o co hrát. Play up totiž chceme začít doma a k tomu potřebujeme skončit nejhůře druzí. To můžeme přímo ovlivnit, nicméně první příčka pravděpodobně připadne Přerovu a to díky jedné vstřelené brance navíc v našich vzájemných soubojích,“ dodal závěrem hrající předseda šumperského klubu.

FBC Orca Krnov – Asper Šumperk 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Kamler, 18. Kováč (Maus), 26. Mrázek (Trávníček), 30. Kamler (Šíma), 48. Kamler (Trávníček), 56. Trávníček (Mrázek), 56. Mannl (Harapát). Rozhodčí: Mik, Kubala. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 44.

Šumperk: Malínek - Kamler, Vařeka, Harapát, Vlček, Maus, Hruban, Trávníček, Venouš, Mrázek, Mannl, Matěj, Šíma, Zapletal, Mondek, Kováč, Fleischmann, Kašpar.