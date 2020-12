Nyní vyhlíží pokračování ve Švýcarsku a v neděli na volné patnáctce zabojuje o své premiérové umístění v bodované třicítce. Může totiž využít absence členů lyžařských velmocí z Norska, Švédska a Finska.

„V Davosu je to výborné, minulý týden napadlo kolem metru čerstvého sněhu. Teplota se drží stále pod nulou, takže jsou ideální podmínky pro lyžování,“ hlásí český reprezentant.

Adame, povězte, jak moc je letošní Světový pohár specifický?

Je to jiné, cítíte a vidíte to všude. Celá sezona je dost nejistá. Tři severské týmy odmítly v Davosu účast, a tím je to vše poznamenané. Je to úplně jiné než minulé roky. Bohužel.

Jak vypadá pobyt lyžařů v předepsané bublině?

Náš kompletní tým, včetně fyzioterapeutů a servismanů, se drží co nejvíc oddělený od ostatních. Samozřejmě se i mezi sebou snažíme co nejméně stýkat. Už jsme v tom režimu tak nastavení, jedeme v tom asi šestý nebo sedmý týden a už mi to přijde vcelku normální (směje se).

Bylo těžké si zvyknout?

Pro mě asi ne. Všichni jsme to museli přijmout, protože je to součást naší práce a musíme takhle vydržet. Jeden špatný případ může vyřadit úplně celý tým. Je potřeba to respektovat a myslím, že s tím nemáme nějaký zásadní problém. Zatím se žádný případ neobjevil, takže to musím zaklepat. Jsme za to rádi. A doufám, že to tak vydrží co nejdéle.

Jste po osobní stránce s neobvykle dlouhou přípravou ve Finsku, ale i nyní ve Švýcarsku, spokojen?

Bylo super, že v Rovaniemi byly perfektní podmínky. Na tratích jsme byli skoro sami. Měli jsme tam perfektní zázemí, měli jsme úplně oddělené bydlení i jídelnu jen pro sebe. Z tohoto zdravotního hlediska to bylo super a myslím, že to po stránce tréninku proběhlo všechno velmi dobře.

První víkend Světového poháru jste absolvovali nedaleko vaší základny. Jak se ohlížíte za závody, kde nechyběla kompletní konkurence?

První Světový pohár v Kuusamu je vždy strašně náročný. Tam je snad největší konkurence, každý tam přijede připravený a každý se na závody těší. Letos startovalo trošku míň lidí, než minulé roky, ale jinak to ze svého pohledu hodnotím jako průměr. Povedl se mi nejvíc sprint (Adam Fellner obsadil 60. místo, pozn. red.), což je moje nejslabší záležitost, takže jsem po pátku čekal v následujících distancích lepší výsledky než ve sprintu. Bohužel to nevyšlo, ale je to začátek a uvidíme, co přijde nyní.

V Davosu chybí Skandinávci. Chápete jejich rozhodnutí?

Trochu mě to překvapilo, když se ta zpráva začala objevovat. Záhy jsem si ale řekl, že je chápu, že mají strach o svoje zdraví. Tělo je živí a nikdo pořádně neví, jaké následky případná nákaza může mít. V podstatě to chápu a respektuji to.

V českém týmu obavy nejsou?

Myslím, že ne, vzhledem k tomu, že většina z nás si tím během září bohužel prošla. Ale musím říct, že jsme z toho všichni naštěstí vyvázli bez nějakých následků. Jsme teď o malinko víc v klidu než ostatní, ale nemůžeme na to spoléhat. Určitě to nezlehčujeme, ale nikdo nemá problém s tím, dál pokračovat ve Světovém poháru.

Nepociťoval jste po prodělané nemoci problémy s fyzickou kondicí, což prý bývá běžný jev?

Toho jsem se obával nejvíc, že budu mít třeba pár týdnů poté ještě zvýšenou únavu, nebo že tělo bude špatně reagovat na zátěž, ale musím říct, že to bylo naštěstí naprosto bez problémů. Měsíc po covidu jsem se cítil naopak docela výborně (usmívá se). Potom proběhlo bez komplikací i lékařské vyšetření, takže myslím, že to žádné následky nezanechalo.

Cítíte před nedělním závodem na 15 km volně šanci na premiérový útok na elitní bodovanou třicítku?

Šance je samozřejmě bez tří severských států daleko větší, ale jdu do toho nastavený tak, že nechci přemýšlet, kolik tam bude startovat lidí a kdo bude chybět. Chci podat ten nejlepší výkon a snad to dobře dopadne.

Jak silnou vlastně očekáváte konkurenci na startu?

Šanci na lepší výsledek asi cítí daleko víc států než jenom my. Možná že to i ostatní reprezentace přinutí přijet ve více závodních. Zajet slušný výsledek o moc lehčí nebude. Určitě se otvírá šance na vítězství pro někoho jiného, kdo se třeba pohyboval dlouho kolem desátého, patnáctého místa. Když to vezmu z pohledu průměrného závodníka, tak to beru jako každý jiný závod. Soustředím se na aktuální výkon a moc nechci přemýšlet, kdo tam chybí a kdo ne.

Jaký máte po Davosu další program? Vracíte se domů?

Ano, do Drážďan míří jen sprinteři, my jedeme domů snažit se ještě vyřešit přípravu kolem Vánoc. Ještě před Novým rokem vyrážíme na Tour de Ski, to je další hlavní cíl.

Počítáte, že populární etapový závod proběhne dle plánu?

V minulých dnech se potvrdilo konání Tour de Ski v původním programu, za což jsem rád. Ale myslím, že to proběhne určitě bez norských závodníků a uvidíme, jak se k tomu postaví Švédové a Finové.

Dovede si představit, že byste takto dobrovolně vynechal jeden z hlavních vrcholů sezony?

Je to zvláštní. Ale přece jen vrchol pro každého bude asi mistrovství světa v Oberstdorfu. Tam si to, myslím, nenechá nikdo ujít. A do té doby největší favorité a zvlášť ty severské státy asi nebudou nic riskovat. Radši se budou připravovat doma, z jejich pohledu v bezpečí, a budou se soustředit jen na Oberstdorf. Chápu je. Oni budou muset letadlem, my můžeme přijet na závody po Evropě vlastním automobilem. Je to pro nás trošku výhoda.