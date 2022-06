„Běželi jsme spolu od třetího kilometru. Na dvacátém kilometru na mě nastoupil, tady na kostkách. Už jsem nerozmotal nohy,“ přiznal 32letý vytrvalec.

„Bojoval jsem, co mi síly stačily. Bylo to náročné, takhle už jsem si zase dlouho nemákl,“ řekl také. „V tom teple se vaří organismus a nemůžou se roztočit nohy. Navíc jsem ještě alergik a v tomto období pyly létají všude. To se vše sčítá,“ má jasno.

Nástrahy krásné olomoucké trati dobře zná. Před rokem ho, jak sám říká, pěkně „vyškolila“. Homoláč v roce 2021 nedoběhl do cíle. „Musel jsem asi na šestnáctém kilometru odstoupit pro úplné vyčerpání. Teď jsem se snažil připravit během v teple, ale moc dobře mi to nedělalo,“ zmínil.

Svou roli sehrála jistě i tradičně skvělá kulisa běhu hanáckou metropolí. „Atmosféra byla vynikající, lidé fandili. To je tady na Olomouci krásné. Děkuji všem,“ vzkázal Jiří Homoláč.

Právě fanoušci kolem trati hnali dopředu také vítěze mužské a ženské kategorie. Symbolicky se jimi stali zástupci Ukrajiny, kterou otřásá válečný konflikt.

„Já jim to přeji. Oba jsou mými známými už několik let. V této době si to zaslouží a vítězství jim pomůže víc než nám,“ uzavřel Homoláč alespoň s dávkou optimismu směrem k Vitalimu Šafarovi a Valerii Zinenkové.

