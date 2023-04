Již o tomto víkendu odstartuje další ročník třetí ligy amerického fotbalu. Letošní startovní pole čítá sedmičku účastníků, mezi kterými opět nechybí šumperský výběr Dietos.

Hráči amerického fotbalu Šumperk Dietos, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Jeho hráči ještě na přelomu března a dubna ladili formu na společném soustředění v domácích podmínkách Tyršova stadionu. Týmovou partu pak utužovali během obědů či večeří, hojně využili i služeb relax centra.

A jak moc se pro letošek podařilo vyladit družinu hrajícího trenéra Jana Kolaříka, to může nastínit hned úvodní duel, který se hraje v sobotu 15. dubna od 15 hodin, kdy na hlavním hřišti Tyršova stadiónu šumperský celek přivítá mužstvo Tábor Foxes.

Lišky z jihu Čech budou mít domácím co vracet, neboť jejich poslední střetnutí ve stejných kulisách skončilo jasným vítězstvím Dietos v poměru 38:0. Ovšem na startu nové sezóny je potřeba mít se na pozoru, když kádr Jihočechů prošel obměnou.

,,Nebudeme si nic nalhávat, na start se každý těší, ale na druhou stranu to s sebou vždy nese menší míru nervozity, než si všechno sedne. Z náborů nám vzešly nové tváře, někteří z hráčů své hráčské kariéry naopak ukončili, či si dávají pro tento rok pauzu. Ovšem trenér sestavil dle mého názoru konkurenceschopný celek, který bude jako vždy mít ty nejvyšší ambice,“ prozrazuje tiskový mluvčí klubu Milan Kolařík.

„Ale jak dalece se podaří naše plány naplnit, to samozřejmě ukáže až samotný průběh celého ročníku,“ dodává jedním dechem.

Šumperský klub se utká s protivníky napříč celou Českou republikou systémem, kdy každý z celků v rámci základní části odehraje šest utkání (doma nebo venku) proti každému ze soupeřů. První čtyři týmy poté postupují do play-off (semifinále a finále).

Roli hostitele si šumperští zakusí postupně proti Táboru, Hradci Králové a Trutnovu. Výjezdy je budou čekat do Teplic, Zlína a Jičína.

,,Pokud se na zajištění sezóny podíváme z finančního hlediska, tak je pro nás největší položka právě doprava na utkání, která v této rozbouřené ekonomické době není zrovna nejmenší. To víceméně souvisí i s naším cílem, kdy budeme usilovat jak o postup do play off, tak hlavně o takovou pozici, abychom se vyhnuli dalšímu cestování a mohli pořádat semifinálové utkání na domácí půdě,“ vysvětluje Milan Kolařík.

Fanoušci Dietos se v domácích utkáních opět mohou těšit na komentátora, který je provede celým duelem a také na poločasovou soutěž plnou hodnotných cen.

Hlavním faktorem bude, aby Šumperk svojí hrou oslovil příchozí obecenstvo, dostal jej naplno do víru dění a získal tak z tribun co nejhlučnější podporu.

„Myslím si, že v případě některých fanoušků můžeme každý rok mluvit o takzvaných věrných, kteří si najdou cestu na naše utkání za jakéhokoliv počasí a formy mužstva. Výjimkou nejsou ani výjezdy na vlastní pěst, kdy nás přijedou podpořit na některá venkovní utkání. My si jejich podpory nesmírně vážíme. Za celý tým mohu slíbit, že se bude snažit je svojí hrou co nejvíce potěšit a rozdat maximum radosti. Letos přivítáme na Tyršově stadiónu dle mého velice zajímavé protivníky, kteří nám nedají nic zadarmo,“ doplňuje na závěr tiskový mluvčí Dietos.