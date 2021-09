V šumperském týmu je hlavní otázkou, zda se najde lék na bolest, kterou je slabá produktivita. Pokud tohle domácí tým vyladí, tak soubor hrajícího trenéra Kolaříka nemusí věšet hlavy a může se od tohoto zápasu odrazit do druhé poloviny sezóny, kterou poté odehraje už pouze na hřištích soupeřů. Jeden ze základních cílů před startem ročníku pokusit se porazit všechny své původně třetiligové soupeře vzal v minulém střetnutí s Greenraiders za své, ale proti Táboru se bude chtít Šumperk dostat na vítěznou cestu.

Soupeř z jihu Čech stihnul odehrát o jedno utkání více, ale jeho výsledky budí rozporuplné emoce, když s oběma těžkými soky v podobě Třince a Pardubic utrpěli naprosté debakly, a když už to vypadalo, že v zápase s Jičínem si spraví chuť, tak nakonec slibně rozjetý duel prohráli těsným rozdílem 23:24, když vítězní Hurricanes dokázali využít chyb v táboře Lišek. Bude to dnes hon na lišku nebo se stanou Dietos těmi, kdo bude muset odolávat tlaku hostů z Tábora?

Oba týmy se potkávají vůbec poprvé v historii a zároveň budou bojovat o vůbec první vítězství v sezóně. Dietos budou chtít potvrdit, že do třetice všeho dobrého, jelikož jejich poslední dva domácí zápasy radost do řad fanouškovské obce nepřinesly.

