Začínají tak pěkně zostra, když v sobotu 14. srpna nastoupí od 15 hodin na Tyršově stadionu proti jednomu z hlavních aspirantů na celkové prvenství, jenž bude usilovat o účast ve finále tzv. Silver Bowlu.

Svěřenci trenéra Jana Kolaříka navíc budou čelit soupeři, který jim z historického hlediska vůbec nepasuje. Čtyři vítězství ve prospěch Slezanů mluví jasně a Šumperk se tak na úvod střetne s tradičně silným protivníkem.

Původně měli Dietos odehrát sezónu ve třetí lize, ale z důvodu nízkého počtu přihlášených týmů do druholigové soutěže, byla nakonec spojena se třetí ligou.

Šumperku se tak rázem ocitli na obzoru soupeři zvučnějších jmen, jako jsou například exligové Pardubice Stallions či Plzeň Patriots.

Dále je potom čekají více či méně celky, se kterými se již v minulosti setkali (Trutnov Rangers a Mladá Boleslav Greenraiders).

Vůbec poprvé v historii si však zahrají proti Táboru Foxes. Jediným týmem, který nepoměří své síly se šumperským výběrem, jsou Jičín Hurricanes.

Systém soutěže o celkově osmi týmech v jedné společné skupině je nastaven tak, že každý odehraje šest utkání (doma - venku) a s jedním ze soupeřů se nesetká. Dva nejlepší celky poté postupují do finále.

Dietos se budou snažit dosáhnout v sezóně na pozitivní bilanci, přestože nastupují po výrazně dlouhé koronavirové pauze.

Bude záležet, jak se do mužstva rychle zapracují nové tváře a jak to půjde zkušeným matadorům, kteří dokonce ještě odložili svůj odchod do herního důchodu.

Spojením s druhou ligou musel Šumperk o něco slevit ze svých ambicí, ale určitě nepůjde do boje se složenou hlavou a minimálně proti svým původně třetiligovým rivalům bude chtít uspět.

„Jsem dalek toho, abych vyhlašoval přesná umístění. Na druhou stranu zase nebudu alibisticky tvrdit, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, ač v této sezóně to možná platí více, než kdy jindy,“ prozrazuje k letošku mluvčí šumperského klubu Milan Kolařík.

„Poměříme se s druholigovými týmy, což nám může, věřme pomoci, vyrůst herně a nabrat další cenné zkušenosti. Podcenit nesmíme ani další původně třetiligové vlčáky, takže nás čeká zajímavý mix soupeřů a doufejme, že co nejvíce příjemných fotbalových zážitků. A když to dobře půjde, tak se rozhodně pokusíme zaútočit na co nejvyšší umístění,“ doplňuje Milan Kolařík.

Pro vstup na sobotní duel úvodního kola ČLAF 2. ligy pak platí aktuální hygienická pravidla, tedy negativní test, plné očkování či prodělání nemoci (za podmínky, že již skončila izolace a současně od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní).

,,Situace není jednoduchá, ale pevně věřím, že šumperský divák si plně uvědomuje povinnost splňovat některou z podmínek účasti na utkání a vše bude probíhat hladce. Před vstupem do prostoru stadiónu budeme mít i stánek, kde bude možné nechat se otestovat. Nicméně kapacita bude omezená,“ říká směrem k sobotnímu klání klubový mluvčí Dietos.

„Můžu však divákům slíbit, že odměnou jim bude příležitost zúčastnit se přestávkové soutěže, kde bude možno vyhrát zajímavé ceny. Tou hlavní jsou dva lístky na Šumperský Majáles 2021, jehož součástí je i vystoupení populárního Leoše Mareše,“ zve na úvodní zápas sezóny Milan Kolařík.