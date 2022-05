A silovým během Petra Krobota vyrovnali stav duelu. Exekutorem kopů pro tohle klání pak byl Jan Kolařík, který se nemýlil a svoje dřívější zkušenosti z kopané proměnil v další bod navíc a Šumperk rázem vedl 7:6.

Nicméně domácí byli při chuti a ještě půl minuty před koncem první čtvrtiny dokázali jít znovu do trháku 7 yardovým touchdownem Nieslanika a následný kop znamenal skóre 13:7 pro Golems.

Ovšem to bylo od domácího útoku vše, protože od té doby už se podařilo skórovat pouze ofenzívě Dietos.

Na startu druhé čtvrtiny došlo k faulu, po kterém se na střídačku s bolestivou grimasou odebral zlínský rozehrávač Kosniovský. Zaskočit za něj musel kolega Nieslanik, který ovšem nebude na tento moment vzpomínat s radostí, jelikož jeho dlouhá přihrávka skončila pouze v náručí Radomíra Bureše.

A obránce Dietos potvrdil, že v letošním ročníku třetí ligy se Šumperku daří tuto činnost prokazovat zatím v každém utkání.

Poté začal úřadoval šumperský útok, který postupným přechodem přes celé hřiště dostal možnost skórovat ze vzdálenosti šesti yardů.

Této příležitosti využil dokonale Lukáš Křenek, jenž si došel až pro touchdown.

Jedinou kaňkou poté bylo to, že následný kop nebyl potvrzen a skóre zůstalo nerozhodné 13:13.

Se startem třetího dějství se postavil na míč útok Zlína, který ale recept na výborně hrající obranu hostů nenašel a dokonce odvážně zkusil hrát čtvrtý down, což se mu vzápětí vymstilo.

Ofenzíva Dietos za pomoci běhové hry dvojice Fuhrmann a Křenek se dostala velmi blízko ke koncové zóně Golems.

Druhý jmenovaný následně poslal Šumperk 4 yardovým touchdownem po přihrávce Kolaříka do vedení. Záhy útok Dietos namísto kopu zvolil překvapivou akci, kdy přihrávkou přelstil soupeře a další dva body připsal Pavel Kupka.

Za stavu 21:13 pro Šumperk se opět snažili Golems přihrávkami překvapit obranu hostů, ale kromě neúspěšných čtvrtých downů nic vážnějšího hosty nehrozilo.

Oba útoky postupně po delších či kratších setrváních na hřišti přepouštěly své místo obraně a vypadalo to, že takto bude hra vypadat až do konce.

Ale při kratším odkopu Šumperka zachytil míč zlínský Filák a během měřícím 75 yardů donesl míč až do endzóny hostů.

Na domácí střídačce rázem propukla nefalšovaná radost, protože Golems se tímto dostali na dostřel a vycítili šanci na zvrat.

Jenže Dietos se nenechali rozhodit a zkušeně procházeli hřištěm, až nakonec agilní Křenek udělal tečku za sobotním kláním dalším šestibodovým přídělem.

Zlín Golems – Šumperk Dietos: 19:27 (13:7, 0:6, 0:8, 6:6)

Ohlas po utkání:

Jan Kolařík (hrající trenér Dietos): „Absolutně nám nevyšel start zápasu a soupeře jsme nechali jít lehce do vedení jeho silnou zbraní, dlouhou pasovou přihrávkou. Pro nás bylo dobře, že jsme se ale hned vzápětí dokázali dostat zpět do utkání a to samé před poločasem. Pak jsme provedli drobné úpravy a šlo o to kluky spíše uklidnit, jelikož utkání bylo od začátku zbytečně vyhecované a nervózní. Jak jsme se dostali zkraje půle do vedení, tak jsme se snažili kontrolovat co nejvíce čas a dotáhnout duel do vítězného konce. Já se musím klukům omluvit za moji velkou chybu při odkopu míče, kdy se vinou toho stal závěr zbytečně dramatický. V průběhu zápasu nás srážela zranění v obraně a musím před hráči smeknout, že i v takovém složení nedovolili zlínskému útoku větší bodový rozlet. Obrovské zlepšení předvedla ofenzivní linie, která zařídila spousty yardů pro naše běžce a místy působila neskutečně dominantně“.

Autor: Milan Kolařík