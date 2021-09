Šumperský útok se snažil ještě rozveselit publikum a důležité zisky v podobě prvních downů se mu dařily také zásluhou widereceivera Matěje Vrážela, kterému sice nebylo dopřáno propsat se do zápasových statistik, ale jeho kolega Kupka nabídnutou šancí neodmítl a v závěru utkání stihl dokonat hattrick, když si vyskočil na přihrávku do koncové zóny.

Druhá půle tedy začala již s pravidlem mercy rule a čas běžel bez zastavení s jasným cílem co nejbližšího konce.

Po vydatném bodovém nášupu v průběhu první části pak Dietos trošku ubrali z nastaveného standardu a ve druhé čtvrtině stačil podruhé v utkání zanést své jméno do statistik Dus. Do kabin se tak šlo za stavu 35:0 pro domácí.

Když pak v závěru první čtvrtiny přidala ruku k dílu i obrana a linebacker Pavel Staníček zachytil interception, který stihl vrátit do endzóny hostů, tak to s Foxes vypadalo na ručník.

A že to myslí hostitelé vážně začali dokazovat od úvodních minut. Drtivý nástup během první čtvrtiny resultoval v zásilku čtyř touchdownů o které se postupně podělilo trio Kupka, Dus a Staníček.

