Bylo patrné, že se ofenzivní lajna Dietos zrovna dobře nevyspala, když se několikrát obraně Bělé podařilo skládat šumperského runningbacka hned v samém zárodku rozvíjejících se akcí.

Nejvíce si v dresu hostů zahráli právě ti, kteří tvrdí muziku v obranných řadách, jelikož neschopnost ofenzívy posouvat se po hřišti směrem dopředu resultovala v jejich neustálou přítomnost na place. Těsně po prvním touchdownu následoval další, když znovu krátkým během překonali domácí obranný val Šumperka. Vedení 14:0 dávalo v poklidu hrajícím Raiders dostatečnou jistotu.

Druhá čtvrtina začala stejně, jak skončila první a Bělá navýšila vedení o další touchdown, když si šestibodovou radost udělal režisér a opora domácích quarterback Pavel Mráz.

Stav 0:20 z pohledu hostů nevypadal vůbec dobře a ještě jim dvě minuty před poločasem přidal další ránu Železný, když zachytil přihrávku měřící 20 yardů a v koncové zóně se mohl radovat z touchdownu.

Další výhra pro Dietos. Nyní se představí na hřišti lídra

Do kabin se tak šlo za stavu 26:0 pro domácí a střídačka Šumperku mohla přemýšlet, co si naordinovat do druhé poloviny střetnutí.

Na obranu hostů nutno podotknout, že oproti svému soupeři disponovali daleko užší sestavou než jejich protivník, což bylo v horkém nedělním odpoledni znát.

Nicméně druhá půle sice přinesla bodové zápisy Bělé, ale už neměly šesti, ale jen tříbodovou hodnotu, když všechny jejich snahy vyústily v úspěšné pokusy o tzv. field goal.

Poslední utkání základní části odehrají Šumperk Dietos v sobotu 18. června doma na Tyršově stadionu proti Zlín Golems, se kterými se střetnou v přímé konfrontaci o postup do finále, kde vyzyvatelem by byla právě doposud neporažená Bělá Raiders.

Bělá Raiders – Šumperk Dietos: 35:0 (14:0, 12:0, 6:0, 3:0)

Ohlas po utkání:

Jan Kolařík (hrající trenér Dietos): ,,Plně se projevilo, že jsme se na nejdůležitější zápas sezóny nepřipravovali a netrénovali. I když jsme byli na soupeře takticky nachystaní, bez tréninků je to k ničemu. A protivník nás náležitě potrestal. Ač tomu nemusí výsledek napovídat, tak obrana nehrála vůbec špatně, ale v útoku už jsme to nebyli my. Tento zápas byl jeden z nejhorších, co si pamatuji. Nešel nám ani běh a stejně tak hra vzduchem, kdy soupeř neustále vyvíjel tlak na quarterbacka. Za vše mluví to, že za celé utkání jsme měli pouze tři první downy. Teď je nutné spadnout z hrušky dolů a pořádně se připravit na Zlín.“

Autor: Milan Kolařík