Ve městě tradičního perníku se závodník, jenž hájí barvy atletického klubu Olomouc, představil ve dvou disciplínách.

V hodu diskem si o celých 140 centimetrů vylepšil svůj dosavadní osobní rekord a díky výkonu 24,62 metrů nakonec bral prvenství.

Oštěp následně poslal do vzdálenosti 22,98 metrů, což je pro Dušana Ščamburu jeho tradiční norma, která mu tentokrát dopomohla ke druhému místu.

A jeho výsledek pak mohl být možná i lepší, jenže špatné značení na ploše vyvedlo šumperského atleta z psychické rovnováhy.

„Házel jsem pod značku dvaceti metrů, ale tak málo normálně nedávám. Proto jsem si své pokusy nechal přeměřit a zjistilo se, že první čára byla špatně označená. Dvacítka totiž byla až na hranici pětadvaceti metrů,“ vysvětluje Dušan Ščambura.

„Jinak jsem ale s vystoupením v Pardubicích hodně spokojený, zejména mě těší osobní rekord v disku, který mě namotivoval do další činnosti,“ prozradil dále Deníku a zároveň přiznal, že před časem musel zahánět černé myšlenky ohledně své další atletické činnosti.

„Opravdu jsem přemýšlel, že s atletikou úplně skončím, hlavně kvůli financím. Když to řeknu zcela na rovinu, nebaví mě chodit po sponzorech a doslova prosit o peníze. Zdravé sportovce si mnohdy sponzor vyhlédne sám, ale my handicapovaní to máme v tomto ohledu horší, za námi většinou nikdo nepřijde,“ říká smutně Dušan Ščambura.

Přesto právě tělesně postižení sportovci by mohli být dáváni za příklad vůle, odhodlání a nadšení těm ostatním, neboť se kromě sportovní dřiny musí navíc prát s vlastním handicapem.

Novou chuť do žil vlila šumperskému sportovci nejen vydařená akce v Pardubicích, ale částečně také známí a kamarádi z jeho rodného Vojtíškova.

„Nedávno jsem tam byl na jedné akci a všichni mi gratulovali k mým sportovním úspěchům, že pravidelně čtou o mých výsledcích a jsou rádi, že dělám obci, ze které pocházím, dobré jméno. Tohle člověka určitě potěší a zahřeje na srdci,“ doplnil závěrem Dušan Ščambura.