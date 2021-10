„Porota rozhodčích byla nemilosrdná a každá chybička byla potrestána. Důraz byl kladen na správnost provedení všech předepsaných prvků. Lucce nebyla uznána hrudní vlna, která ji v konečném součtu posunula na 14. místo a Patricii nevyšla stojka na kladině a na prostných kotoul vzad do stoje. Obsadila celkově 26. místo,“ pokračovala Žandová.

V podvečer nastoupila do závodu další tři děvčata kategorie VS5B – juniorky. Gymnastický klub reprezentovala Marie a Anna Paraska a Sabina Žandová, která se po MČR družstev v atletice přesunula ze stadionu v Ostravě do gymnastické haly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.