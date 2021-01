Oproti předchozím sezónám letos nově proběhne registrace na tuto akci přes členskou sekci na klubových stránkách Asperu. Členové tak nebudou muset vyplňovat papírovou přihlášku.

„Primárně je tábor určen pro děti, které už máme u nás v oddíle, ale samozřejmě je to pro nás i jedna z možností, jak nalákat nové zájemce o florbal. Takže případné nováčky do věku zhruba tak dvanácti let určitě také rádi uvítáme,“ prozradil úvodem Deníku předseda Asperu Petr Matěj.

„Je to jedna z cest, jak u nás začít s florbalem a v minulých letech jsme několik takových jedinců měli, že přišli do klubu právě prostřednictvím Asper Campu,“ doplňuje záhy.

V tomto roce je na programu již třetí ročník a počet účastníků na akci postupně roste, s přihláškou by tedy neměl nikdo příliš otálet.

„Při premiéře jsme měli kapacitu padesát dětí, kterou se ale nepodařilo naplnit. Loni potom byl tábor obsazený už během dubna, takže jsme to trochu zvedli a nakonec měli něco přes šedesát účastníků. Pro letošek je naplánováno sedmdesát míst,“ říká Petr Matěj.

Při takto velkém počtu dětí už organizátoři počítají s tím, že budou rozděleny na dvě skupiny, které se společně potkají maximálně v době oběda.

„Dopoledne by jedna část trénovala na hale a druhá potom venku na hřišti a odpoledne se zase prohodí. Takže rodiče určitě nemusí mít strach, že bychom nezvládli sedmdesát dětí,“ vysvětluje s úsměvem šéf a stále aktivní hráč šumperského Asperu.

Všichni účastníci si užijí pořádnou porci florbalu formou různých her, dovednostních soutěží a zápasů. Těšit se pak mohou také na netradiční aktivity, ve kterých nepůjde ani tak o sport, jako o to trochu se odreagovat a zrelaxovat.

„Chceme, aby to děti především bavilo, tábor je proto všestranně zaměřen a není celý jenom o samotném florbale,“ prozrazuje Petr Matěj.

Nechybí tak třeba návštěva bazénu. Předloni byla akce doplněna o výpravu na Praděd, minulý rok si mladí florbalisté vyšli na Háj a pak ještě následovalo opékání buřtů na Kostelíčku a návrat zpět do Šumperku.

„Jenže takové dlouhé chození děti příliš nenadchlo, takže pro letošek případný výlet ještě zvažujeme. Spíše tam místo něj hodíme raději více zábavy či regenerace a raději dvakrát půjdeme na bazén,“ přemýšlí předseda Asperu.

Program kempu bude povětšinou zajištěn místními trenéry, ale opět se očekává i návštěva některých zkušených trenérů z jiných klubů.

„Také letos dorazí třeba Radomír Mrázek, několikanásobný mistr s Vítkovicemi, momentálně trenér slovenské reprezentace a zřejmě jedna z největších florbalových kapacit u nás,“ prozrazuje Petr Matěj.

Smělé plány šumperského klubu však může zhatit strašák posledních měsíců koronavirus a s ním související vládní omezení.

Asper Camp 2021 je sice v tuto chvíli ještě hodně daleko, bohužel, když se člověk podívá kolem sebe, ještě ani během srpna nemusí být v boji s nákazou definitivně vyhráno.

„Loni byla v březnu a dubnu první vlna, v červnu už jsme mohli absolvovat i turnaj a během srpna potom nebyl v souvislosti s táborem žádný problém a s drobnými hygienickými opatřeními mohl v pohodě proběhnout,“ vrátil se o rok zpátky Petr Matěj.

„Pevně věřím, že na přelomu jara a léta, až se oteplí, už bude situace natolik stabilní, že venkovnímu sportování dětí nebude nic bránit a Asper Camp 2021 se uskuteční. Je však otázkou, v jakém stavu se nám děti po tak dlouhé pauze vrátí,“ ptá se Petr Matěj.

„A pokud bychom nakonec vlivem vyšší moci nemohli akci uspořádat, peníze se samozřejmě přihlášeným v plné výši vrátí,“ ubezpečuje na závěr činovník Asperu.

Bližší informace ohledně celé akce jsou k dispozici také na stránkách šumperského florbalového klubu www.florbal-sumperk.cz.