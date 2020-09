„Jsme rádi, že jsme vstup do nové sezóny zvládli a vrátil se nám i první marod v podobě Daniela Venouše. A navíc i moje operované koleno během pár střídání, které jsem odehrál, taky vydrželo,“ prozradil Deníku s úsměvem klubový předseda a nejzkušenější hráč Asperu Petr Matěj.

V úvodním mistrovském klání přesto domácí stále postrádali několik dalších opor, navíc těsně před utkáním Šumperku onemocněl Štěpán Maixner.

„Postupně se nám ale snad budou všichni marodi vracet zpátky do hry, abychom do dalšího průběhu mistrovské sezóny byli co nejvíce kompletní,“ přeje si Petr Matěj.

Sobotní zápas s Prostějovem poté byl dlouho vyrovnaný a vítězství se nerodilo tak lehce, jak by mohl napovídat konečný dvouciferný výsledek.

Zejména v první třetině měli hosté poměrně dost šancí, ale Asperu skvěle zachytal Martin Malínek a v porovnání s předchozím pohárovým duelem proti Přerovu Šumperk i daleko lépe bránil.

Po dvou třetinách měl Asper na kontě jednogólový náskok a definitivně zlomil svého protivníka až šestibrankovou kanonádou ve třetí části.

„Od tohoto výkonu se musíme odpíchnout a pokračovat v nastoleném trendu, ani v dalším utkání nás totiž nečeká nic lehkého,“ doplnil Petr Matěj.

„Tento zápas rozhodla hlavně chladná hlava domácích při zakončení, my naopak hráli moc zbrkle. Mrzet nás mohou neproměněné šance, zejména ty v první třetině,“ přidal své hodnocení trenér Prostějova Radek Pařenica.

Druhé divizní kolo následně odehraje Asper Šumperk v neděli 20. září od 17 hodin na palubovce Třince.

Asper Šumperk – SK K2 Prostějov 10:4 (2:1, 2:2, 6:1)

Branky a náhrávky: 8. Mondek (Trávníček), 12. Venouš (Hruban), 24. Mondek (Hruban), 40. Šíma (Hruban), 41. Trávníček (Mrázek), 44. Trávníček (Mrázek), 47. Mrázek (Trávníček), 48. Šíma (Matěj), 48. Kamler (Mrázek), 53. Mannl (Kamler) – 3. Smička (Maťcha), 28.Krnáč (Konečný), 31. Krnáč (Jurkulák), 49. Smička (Bezouška). Rozhodčí: Pavelka, Tuček. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 70.

Šumperk: Malínek - Harapát, Hruban, Zapletal, Kamler, Jeřábek, Patsch, Trávníček, Mrázek, Mondek, Matěj, Šíma, Mannl, Venouš, Fleischmann, Mareček.

Prostějov: Weidinger - Maťcha, Konečný, Jurkulák, Novák, Smička, Krnáč, Fojt, Král, Čmela, Bezouška, Hél.