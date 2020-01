V dosavadním průběhu soutěže musely Asperky skousnout šňůru devíti proher v řadě, premiérový bod pak získaly počátkem prosince po remíze 5:5 s Frýdkem-Místkem. Nyní se snad již šumperským hráčkám začíná blýskat na lepší časy.

Na nedávném víkendovém kole soutěže v Přerově uštědřily ženy Asperu porážku nejen Paskovu (9:7), ale také záloze Vítkovic, vedoucímu družstvu tabulky (3:2).

Soustředěnou hrou v obraně, kombinačně vydařenými protiútoky a tlakem do soupeřek se dařilo oba protivníky přehrávat.

Výraznou oporou se navíc pro šumperský tým stává gólmanka Žáková, která více jak důstojně převzala štafetu po Jarmile Davidové.

„Obě utkání se hrála na pohodu a děvčata zodpovědně bránila. Dařilo se těžit nejen ze založených útoků, ale i z protiútoků po odebrání míčku soupeřkám. Dynamiku a jistotu hry celého týmu pak pozvedla posila z Bulldogs Brno Hanka Pokorná, bývalá hráčka Asperu,“ prozradil trenér šumperských žen Jiří Šváb.

„Opravdu se hrál pěkný florbal a jak holky samy řekly, ještě jim nedochází, co pro sebe dokázaly, když porazily první tým v tabulce,“ doplnil lodivod Asperek.

„Touto cestou bych chtěl ženám a hlavně mladé generaci dívek vzkázat. Neseďte doma, přestaňte datlovat do mobilů a přijďte si raději zkusit florbal, ať už je vám šest nebo čtyřicet. I něžné pohlaví to s míčkem a florbalkou naučíme,“ zve případné nové členky do řad Asperu Jiří Šváb.

Tréninky jsou každý pátek od 16:30 hodin na 3. základní škole v Šumperku (Hluchák). Další duely 2. ligy poté čeká ženský tým Asperu v neděli 2. února proti Paskovu a Opavě.